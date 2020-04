Diagnósticos a través de fotos por móvil: historias de médicos almerienses

Además, en los centros de salud se han creado dos líneas, la sucia y la limpia, para asegurar que existe el mínimo riesgo de propagación del virus en caso de recibir a una persona contagiada: “En caso de solicitar asistencia presencialmente, ya sea en Fiñana o en Abla , son recibidos por un médico que tras un breve interrogatorio los redirige a la zona respiratoria o a la zona no respiratoria . Cada una de estas zona está atendida por un equipo médico-enfermera. Además contamos con un equipo móvil médico -enfermero que hace avisos con una ambulancia para patología respiratoria y otro equipo móvil que atiende la patología no respiratoria con otra ambulancia. Otro tercer equipo móvil está conformado por una enfermera que con el coche del centro y un celador conductor realizan los atención domiciliaria de enfermería”, informa José Manuel García.

El trabajo que están realizando durante la alerta sanitaria generada por el coronavirus deja en evidencia a cualquiera. Han sido muchas horas de más, y en su afán por ayudar, se incorpora joven personal sin experiencia simplemente por quitar carga de trabajo a sus compañeros. Deben lidiar más cerca que nadie con la enfermedad . Y aunque no hay que olvidarse de que gran parte de los casos de coronavirus se han dado en las ciudades, la atención en los municipios de la provincia debe ser igual de escrupulosa. Esta historia cuenta el día a día de los profesionales que trabajan en zona rurales, donde el contacto directo con los pacientes es fundamental y durante estos días, de forma obligada, ha pasado a un segundo plano, pero no dejan de esforzarse al máximo para poner toda la atención y el cariño que requieren, y es que, en estas zonas, la mayoría de los pacientes son personas mayores y ellas son las que merecen una atención primordial en la actual situación.

Los sanitarios . No existe profesión a la que haya que agradecerle más. Y no solo ahora, cuando ha llegado el lobo. Aunque demasiados lo hayan entendido por primera vez y otros les piden que abandonen sus residencias por medio al contagio . La sociedad está llena de indeseables que atacan a cualquier sector, pero a este... es inexplicable encontrarle un sentido. Aunque, por suerte, la generosidad gana la batalla .

“Necesitamos mensajes positivos para seguir luchando”

Es una crisis sin precedentes. Hay quien ha llegado a comparar esta situación con alguna que otra guerra, valga el ejemplo o no, puesto que por suerte muchos no han tenido que vivirla; pero sí este encierro, sus muertes, el no poder despedirse de familiares y amigos, ni abrazarlos, el dolor de la incertidumbre del contagio y al contagio. Pero no todo deberían ser malas noticias. La sociedad resurgió en los balcones, a través de las redes y debe hacerlo su conciencia. “La población necesita, necesitamos, mensajes positivos para seguir luchando. Siempre desde la calma y la prudencia pero parece que los datos nos hablan de una mejoría en la tendencia en los últimos días. Pero es cierto que todavía nos queda un duro camino por recorrer”, explica María del Carmen Moreno, médico de atención primaria en Gádor. Y no le falta razón. Y también hay que destacar la generosidad de la gente: “Me gustaría destacar la generosidad de instituciones y particulares que han donado en nuestra zona mascarillas, pantallas, geles desinfectantes… que han sido muchas y a las cuales me gustaría agradecer su acción generosa y solidaria”, explica María del Carmen Moreno.