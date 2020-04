El doctor Francisco Guerrero Gómez es el responsable de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Intensivos (UCI) y Francisco Javier Lao es el enfermero coordinador del mismo área en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, el centro hospitalario de referencia para toda la provincia. Son dos profesionales que representan a todo el equipo de sanitarios que está al frente de la guerra contra el coronavirus. Dirigen a un batallón que desde el primer momento ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, estar cuando más se les necesita y luchar con todas las armas posibles para salvar la vida de quienes se baten en duelo contra un nuevo virus que llegó a Almería hace casi dos meses y que ya se ha llevado por delante a 32 víctimas.

La misión que se les ha encargado contra la COVID-19 ha sido la más complicada de su trayectoria profesional a buen seguro pero sus nervios parecen ser de hierro. En los momentos más complicados, con mayor estrés, cuando hay que tomar decisiones en décimas de segundo y cuando de ellos depende que una persona siga respirando, su profesionalidad ha derrotado al enemigo en la mayoría de las ocasiones. Por eso les llaman héroes, con bata, pero héroes, por las auténticas gestas ganadas y por el sobreesfuerzo realizado a sabiendas de la exposición que tienen al virus. Nunca serán suficientes las muestras de agradecimiento, reconocimientos y gratificaciones que los almerienses podamos mostrarle a estos médicos y enfermeros que siguen al pie del cañón sin dudar de cuál es su lugar en esta pandemia.

Diario de Almería ha podido charlar con los dos responsables de la UCI en el ámbito médico y en el de enfermería. Desde el interior de este área, donde se encuentran hospitalizados los pacientes infectados con coronavirus más críticos, han tratado de explicar cómo es su trabajo en estos complicados momentos y cómo ven el futuro en la provincia.

–¿Cómo se decide quién entra en la UCI y quién se queda en planta en aislamiento?

-La Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Intensivos (UGC UCI), popularmente conocida como UCI o UVI, es una Unidad que se caracteriza por su alta tecnología y por tanto tener unos mayores recursos. Cuando se plantea el ingreso de un paciente en nuestra Unidad es necesario no caer en la maleficencia y la futilidad terapéutica, siendo fundamental valorar las patologías previas y la reserva funcional de estos pacientes para que puedan beneficiarse de su estancia en este tipo de Unidades. En el caso de la pandemia que estamos viviendo, hasta ahora, lo único que se ha realizado es aplicar los criterios vigentes para cualquier paciente susceptible de ingreso en UCI. Es cierto que en otras UCI con mayor índice de ocupación y siguiendo las recomendaciones del grupo de bioética de la SEMICYUC habrán tenido que ser mas estrictos a la hora de aplicar estos criterios. No es el caso de Almería.

–¿Los excluidos están todos muy enfermos?

-Los excluidos para ingresar en la UCI presentan patologías previas, que como se ha descrito anteriormente, desaconsejan su ingreso al no beneficiarse de su estancia en este tipo de Unidad. Para intentar evitar las situaciones que pueden afectar a la UCI, derivadas de esta pandemia: ingresos de pacientes no indicados, colapso de la Unidad, mantenimiento de la ratio de personal…, por parte de la UCI junto con las Unidades de Urgencias, Medicina Interna, Neumología y Anestesia se realizó un plan de contingencias que nos ha permitido hasta el momento trabajar con tranquilidad y llevar a cabo acciones pro activas que nos faciliten la toma de decisiones.

–¿Qué tratamientos extra se administran en esta unidad que no se hace al resto de infectados?

-Los tratamientos que se aplican prácticamente son los mismos que inicialmente se inician en la Unidad de Medicina Interna. En aquellos pacientes que evolucionan de forma más desfavorable con un cuadro de insuficiencia respiratoria más grave, la UCI lo que aporta es la posibilidad de dar soporte respiratorio con la ventilación mecánica. Son pacientes que precisan estar intubados, conectados a un respirador, y el manejo por personal entrenado para ello.

–¿Cómo se da el parte diario a las familias de los pacientes que están en esta situación?

-En cuanto a la información a los familiares junto con la restricción de visitas de estos pacientes, la información se da por cada facultativo de forma telefónica al mediodía, siguiendo las directrices marcadas por la dirección-gerencia del hospital. Como caso anecdótico podemos contar que uno de los pacientes que están evolucionando favorablemente y que hemos podido despertar le hemos organizado una vídeo conferencia con su mujer.

"Los pacientes que hasta ahora han ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital tienen una edad entre 50 y 80 años"

–¿En estos días han entrado en Cuidados Intensivos pacientes que no estén dentro de la edad de riesgo que los expertos y el propio gobierno ha señalado? Me refiero a pacientes menores de 50 años.

-Con respecto a la edad de los pacientes ingresados en nuestra UCI como causa del COVID-19, oscila entre los 50 y los 80 años.

–¿Cómo está el hospital en cuanto a disponibilidad de respiradores que es lo que en estos días más se ha demandado en la Comunidad de Madrid y parece que es el motivo por el que muchos pacientes no han podido salvarse?

-Con el traslado de algunas dependencias pediátricas y de toco-ginecología al nuevo edificio Materno Infantil, junto con la realización del Plan de Contingencia puesto en marcha en el Hospital Universitario Torrecárdenas, hasta el momento no hemos tenido ningún déficit en cuanto a camas y recursos. Ante la llegada de la Semana Santa y a pesar del confinamiento al que estamos obligados se ha trasladado la UCI pediátrica al Materno Infantil y con el espacio liberado se van abrir más camas de UCI para los pacientes COVID-19, en previsión de un aumento de la demanda de camas de estas características.

"Todo el personal ha tenido el material necesario para poder realizar su labor con el mayor grado de seguridad"

–¿Les falta material para poder trabajar bien protegidos? ¿Se sienten poco atendidos en sus necesidades de mascarillas, pantallas, gafas, guantes...?

-No existe hasta este momento ningún problema con respecto al material de protección. Se han establecido separaciones físicas, dentro de las Unidades para favorecer el aislamiento y minimizar el riesgo de contagio. Todo el personal ha tenido el material necesario para poder realizar su labor con el mayor grado de seguridad, siempre asesorados y respaldados por el Servicio de Medicina Preventiva y Salud laboral. Y es importante reseñar la solidaridad de muchas personas y empresas que han hecho donaciones.

–¿Tienen miedo a contagiarse?

-Asumiendo que el miedo es libre, se puede asegurar que todo el personal del equipo una vez que comienza con su jornada de trabajo se olvida de esa posibilidad, volcándose en su quehacer diario. Quizás su mayor preocupación seria la posibilidad de poder contagiar a un familiar al volver a casa.

–¿Con cuántos médicos y enfermeras cuenta la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas, el centro de referencia de Almería?

-La dotación actual de personal sanitario está compuesta por, 13 facultativos, 63 enfermeras/os (incluidos refuerzos por la situación actual y reducciones de jornada), y 31 auxiliarles de enfermería (incluidos criterios anteriores), y reforzándose con 1 celador y 1 limpiadora más en cada turno.

"Los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos no solemos creernos que seamos héroes, hacemos o intentamos hacer bien lo que sabemos hacer y lo hacemos fundamentalmente por vocación"

–¿Qué es lo más duro de trabajar en esta unidad especial en la que todo el mundo tiene ahora la vista puesta y os ha elevado a los profesionales al nivel de héroes?

-Realmente los profesionales de la UCI no solemos creernos que seamos héroes, hacemos o intentamos hacer bien lo que sabemos hacer y lo hacemos fundamentalmente por vocación. La mayoría de nuestros pacientes no suelen recordar mucho de su paso por esta Unidad así que realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, aunque con más intensidad.

–¿Qué les dicen sus familias cuando salen de casa para ir al hospital o cuando llegan?

-Nuestras familias nos dicen, imagino que al igual que al resto de médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y limpiadoras, pues algo tan simple como que tengamos cuidado.

–¿Las jornadas se han intensificado para tener menos rotaciones y minimizar los riesgos de contagio? ¿Cómo se han organizado los turnos entre los sanitarios de Cuidados Intensivos ante esta epidemia?

-Hemos seguido con nuestra organización de rutina. No ha habido cambios en este sentido.

–Un mensaje a la ciudadanía, consejo o valoración de la situación como sanitario y salvador de muchas vidas de personas en estos dos meses que llevamos desde que en Almería se detectó el primer caso de un paciente contagiado...

-Como mensaje a la ciudadanía, pues decirles que hemos sido capaces de reaccionar y prepararnos, por lo que creemos que en estos momentos el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y en este caso en cuanto a lo que a nosotros nos implica en la UCI, disponemos de los medios para tratar a los posibles pacientes que en planta evolucionen mal y que nuestra mayor satisfacción será poder dar de alta al primero de nuestros pacientes. Otro mensaje que queremos transmitir es que, aunque las visitas no estén indicadas y los familiares no puedan ver a sus pacientes, estos no están solos, siempre hay algún componente del equipo haciéndole compañía durante las 24 horas al día. No están solos.