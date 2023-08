La Chanca protesta por un verano asfixiante sin luz

'Endesa córtate' es el lema bajo el que los vecinos del barrio de La chanca se han manifestado esta mañana, en esta ocasión en la puerta del Ayuntamiento de Almería, para reclamar soluciones al problemas de los cortes de luz que llevan años persistiendo en la zona y que se ven agravados durante los meses de verano.

Estos cortes de luz se deben a los enganches ilegales, que en su mayoría provienen del negocio del cultivo de marihuana. En ciertos puntos de la ciudad de Almería, como son el barrio de La Chanca o El Puche, la red de distribución eléctrica se enfrenta a una sobrecarga excesiva de potencia debido a este fraude masivo. La provincia ha sido testigo de un aumento en el número de casos de fraude eléctrico durante el último año, con un preocupante total de 2.275 expedientes abiertos.

Sin embargo, los que sufren las consecuencias de esta actividad conflictiva son los vecinos que su que pagan religiosamente sus facturas y que apenas tienen unas pocas horas de luz al día en sus viviendas. En el barrio viven personas mayores y con problemas de salud, que dependen en muchas ocasiones de la electricidad para poder utilizar respiradores o camas articuladas, además de no poder hacer uso de los electrodomésticos, para por ejemplo conservar dosis de insulina en el frigorífico o simplemente los alimentos, que se están desperdiciando todos los días. Conciliar el sueño por la noche también se vuelve toda una odisea debido a las altas temperaturas que en estas fechas asfixian la provincia, y más aún sin la posibilidad de utilizar aire acondicionado o ventiladores para refrescarse.

Llevan años viviendo esta realidad, y afirman que Endesa no está prestándoles un servicio por el que pagan, y reclaman que ellos no tienen la culpa de los enganches. Recalcan también que precisamente la gente a la que le cortan la luz es la que paga, no a la que se dedica al cultivo de marihuana. Los vecinos aseguran que ahora en agosto "no hay nadie en ningún sitio" que pueda atenderlos y poner soluciones, "ni en Endesa ni en la Junta" afirman.