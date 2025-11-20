Cumbre nocturna en el Palacio Provincial para redefinir el futuro de la Diputación de Almería

La crisis abierta por la segunda fase del caso Mascarillas ha dado paso este jueves a una reunión clave en el Palacio Provincial de Almería, centrada ya no en la estructura orgánica del Partido Popular, sino en el futuro inmediato de los cargos institucionales bajo el foco judicial y en los distintos escenarios que se abren respecto a la eventual entrega de actas. A la cita han asistido Javier Aureliano García y Fernando Giménez —ambos suspendidos cautelarmente de militancia— junto a Antonio Repullo, secretario general del PP andaluz, y Ramón Fernández-Pacheco, actual presidente del PP de Almería y consejero de la Junta, en un encuentro que ha abordado cómo debe resolverse la continuidad de los representantes afectados y el impacto directo sobre la Diputación Provincial.

El foco pasa del partido a la institución

El contexto político ya parte de hechos consumados: Ángel Escobar ejerce como presidente en funciones de la Diputación de Almería tras la suspensión cautelar de Javier Aureliano García, mientras que Fernández-Pacheco encabeza desde esta semana la dirección provincial del PP en sustitución del anterior liderazgo. Por tanto, lo que ahora se analiza no es la estructura orgánica del partido, sino la dimensión estrictamente institucional: si los afectados mantienen sus actas o si se abre la puerta, en caso de que así lo decidan, a una posible reorganización formal de responsabilidades.

Escenarios abiertos sobre la continuidad de los cargos

En la reunión se ha abordado específicamente la situación de Javier Aureliano García, concejal del Ayuntamiento de Almería y hasta ahora presidente de la Diputación y Fernando Giménez, vicepresidente provincial. Sobre la mesa ha estado el análisis de las distintas opciones institucionales, incluida la eventual entrega de actas, una decisión que en todo caso no depende formalmente del partido sino de la voluntad individual de cada cargo público y del marco legal que regula su permanencia en las instituciones. Aunque todo apunta a que los cargos serán puestos a disposición del partido.

Todo el proceso quedará oficialmente aclarado este viernes en una rueda de prensa anunciada por Antonio Repullo, que comparecerá acompañado de Ramón Fernández-Pacheco a las 10:30 horas en la sede provincial del PP de Almería. Allí se detallará la posición definitiva del partido sobre el futuro institucional de los afectados y el modelo de gobernanza que se aplicará en la Diputación en esta nueva etapa.

Paralelamente, la Diputación de Almería ha mantenido esta tarde contactos internos para evaluar el impacto del escenario judicial sobre su funcionamiento, con el objetivo de garantizar la estabilidad administrativa mientras se resuelve la situación procesal de los implicados, que han quedado en libertad con cargos y con medidas cautelares tras su paso por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

La jornada marca así un punto de inflexión político en la provincia: el foco comienza a desplazarse del procedimiento judicial al análisis del equilibrio institucional de la Diputación y al papel que podrían asumir quienes siguen formalmente vinculados a los órganos de gobierno afectados por la investigación, a la espera de las decisiones que se adopten en las próximas horas.