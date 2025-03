Drama migratorio: segunda muerte en 24 horas al ser arrojado al mar desde una narcolancha en la costa de Níjar

En esta batalla desigual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra las mafias, agentes sobre el terreno reconocen a este periódico las dificultades, sobre todo por la limitación de medios y personal, para plantarle cara a las organizaciones delictivas: “No hay forma de pararlas, no podemos abordar una narcolancha de tres y cuatro motores. Las movemos de una cala a otra, pero es imposible cogerla si no se avería o se queda sin gasolina e hacer nada”, afirma uno de los guardias civiles. Otro de los aspectos que preocupan a los agentes es que las redes cuentan con pilotos cada vez profesionales y temerarios a los que no importa poner su vida en riesgo ni la de los demás. Los sindicatos y asociaciones policiales consideran que siguen “infradotados” y exigen mayores inversiones y medios para plantar cara a organizaciones que tienen planeadoras de última generación y tecnología de vanguardia como drones para blindarse y eludir la seguridad.