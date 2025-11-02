Ecologistas, contra las 1.600 viviendas de Palomares: "Implican riesgos radiológicos"

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra el dictamen ambiental favorable emitido por la Junta de Andalucía para el proyecto de urbanización del sector PA-4 de Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería), donde se prevén construir 1.600 viviendas y un hotel en primera línea de playa. La organización sostiene que la actuación implica "riesgos radiológicos, hídricos y de inundación", además de suponer un crecimiento "insostenible e ilegal".

El abogado y portavoz del colectivo, José Ignacio Domínguez, ha registrado el documento ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y en este se afirma que el proyecto se ubica "colindante con los terrenos delimitados por el CIEMAT como contaminados por radioactividad" debido al accidente nuclear de 1966, por lo que "promover viviendas en esa zona resulta arriesgado".

Domínguez advierte de que las partículas de plutonio y americio presentes en los suelos afectados "pueden desplazarse con el viento, el agua o la fauna silvestre", lo que podría reactivar material radiactivo en caso de movimientos de tierra. Por ello, Ecologistas en Acción invoca el principio de precaución, y reclama que no se apruebe la urbanización "hasta que el CIEMAT complete la retirada del terreno contaminado".

La organización también subraya que la actuación "duplica el número actual de viviendas de Palomares", donde viven unos 2.000 habitantes, y que el crecimiento previsto no se ajusta al Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cuevas del Almanzora, que proyecta un aumento poblacional del 8% hasta 2035. Entre los riesgos señalados destacan la escasez de recursos hídricos, al depender el municipio de la desaladora de Carboneras y de trasvases cada vez más limitados. Añaden que la presa de Cuevas "se encuentra al 5,6 % de su capacidad", lo que, a su juicio, pone en duda la viabilidad de nuevas demandas de abastecimiento y riego.

Parte del sector es zona inundable

El colectivo advierte además de la baja altitud del terreno (entre 1 y 3,5 metros sobre el nivel del mar) y de su "alta vulnerabilidad a la inundación costera y fluvial", al situarse junto a la rambla del Jático, citando los mapas oficiales de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que califican parte del sector como zona inundable. También cuestionan el impacto del paseo marítimo proyectado, que se desarrollará en el límite del dominio público marítimo-terrestre, por su posible afección a hábitats de interés comunitario y la falta de una evaluación ambiental específica. El proyecto, según recuerdan, afectaría a sistemas dunares y vegetación litoral en regresión.

Ecologistas en Acción alude igualmente a los efectos del cambio climático, citando estudios del Ministerio para la Transición Ecológica que prevén regresión de la línea de costa y riesgo de inundación en el área. Por todos estos argumentos, reclaman que el proyecto sea declarado "inviable" y que se preserve este último tramo libre de urbanización entre Vera y la desembocadura del Almanzora.

La Junta de Andalucía ha asegurado que el ámbito de actuación se encuentra fuera de las zonas contaminadas, según los informes del CIEMAT y el Consejo de Seguridad Nuclear, y que el proyecto incluye un Plan de Vigilancia Ambiental con supervisión radiológica.