La historia se repite en El Puche: "Es un infierno, inhumano"

"Llevamos unas semanas en las que esto es un auténtico infierno. Es inhumano", describe Juan con un tono de frustración. Y es que El Puche de Almería capital ha vuelto a quedarse sin luz, justo en medio de una ola de calor. Los responsables son siempre los mismos: aquellos que cultivan una gran cantidad de marihuana. Ya no solo privan de electricidad a la zona vieja, sino que sus redes han sumido a todo el barrio en la oscuridad. Los vecinos, que pagan religiosamente sus recibos, vuelven a alzar la voz.

"Antes, los cortes solo ocurrían en mi calle, aquí en El Puche Viejo, pero ahora se escuchan motores en todas las calles", manifiesta Francisca. Los vecinos se han visto obligados a recurrir a generadores de gasolina para obtener un mínimo de consuelo en lo más básico. Hacer la comida, una ducha y poco más.

"Por suerte, tengo uno, pero no puedo mantenerlo encendido durante tantas horas como estamos sin luz. Lo enciendo al mediodía para cocinar y cenar, pero cuando nos vamos a dormir tengo que apagarlo porque, desafortunadamente, no puedo mantener el motor encendido durante tanto tiempo", agrega Francisca.

El problema afecta a todo el vecindario, pero sus consecuencias son especialmente graves para las personas enfermas. María lo explica perfectamente: "Mi marido ha sufrido dos infartos cerebrales y cuando no tenemos luz, se pone nervioso y agresivo. Está acostumbrado a levantarse, desayunar y encender el ventilador para lidiar con el calor, pero ahora todos sus problemas se agravan y ya no sabemos qué hacer".Juan tiene una hija pequeña y ya no sabe cómo sobrellevar las noches: "No puedes imaginar las noches que pasamos sin poder encender un ventilador".

Partes abiertos

El Puche ya ha luchado enérgicamente contra los cortes de luz en años anteriores. A partir de 2021, parecía que los cortes se habían reducido en cierta medida, pero han vuelto a asolar el barrio a mediados de este mes. "Todo coincide con el cambio de muchos postes. Han reemplazado los de madera por postes de hormigón, no sé si esto tiene algo que ver, pero en cuanto los conectaron, volvieron los cortes de luz", explica Francisca, mientras enumera los días sin electricidad de las últimas dos semanas: "Hemos tenido cortes el día 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28".

El problema es que los cortes no duran solo unas pocas horas. Todo lo contrario. "Al día apenas tenemos tres horas de suministro. Ayer se fue la luz a las 14:20 horas y son las 08:11 de la mañana y aún no hemos recuperado el suministro. Anteayer se fue a las 15:30 de la tarde y no la restablecieron hasta las 11:30 de la mañana siguiente", añade Juan.

Los vecinos se quejan y hay quienes, como Francisca, llevan un registro de las incidencias abiertas: "Desde el día 16, he registrado un total de 42 cortes".

María va más allá: "Nos siguen enviando las facturas. No tenemos la culpa de que los que están enganchados a la red estén robando electricidad. No deberíamos tener que pagar las consecuencias. Dan ganas de darse de baja y engancharse ilegalmente, porque al final ellos tienen igual o más electricidad que nosotros, la diferencia es que nosotros no somos de esa condición".

Los vecinos hacen hincapié en que los técnicos solían venir al barrio a cambiar los fusibles hasta tres veces al día. Estos se agotan debido a la alta intensidad de los enganches ilegales. Sin embargo, aseguran que en los últimos días solo vienen, como mucho, una vez.

La marihuana, la responsable

El consumo de electricidad para el cultivo de marihuana es demencial en el barrio de El Puche. Han sido varias las iniciativas y muchas más las protestas. Las operaciones policiales se han venido aumentando y fomentando porque el consumo de electricidad para el cultivo de marihuana tiene buena parte de culpa.

En 2020 solo en El Puche se llevaron a cabo el 34% de los expedientes por fraude de toda la provincia de Almería, llegándose a detectar bloques enteros de viviendas sin un solo contrato en vigor. En concreto, en una intervención policial llevada a cabo a finales de 2021, se detectaron 18 bloques de viviendas en los que 13 de ellos carecían de contrato, 3 tenían un solo contrato y de los dos restantes sólo tenían autorización en vigor la mitad de los vecinos.

La Chanca, Pescadería, El Puche, Piedras Redondas, El Quemadero, San Cristóbal, La Fuentecica, y municipios como Vícar, Roquetas de Mar, El Ejido o Níjar han sufrido y sufren cortes de luz desde hace años.

Los Almendros y Piedras Redondas han recibido una inversión de 120.000 euros, que se ha utilizado para digitalización, refuerzo de 3,5 km de redes de media y baja tensión, y la instalación de 3 centros de transformación. En Quemadero y Fuentecica se ha invertido un total de 160.000 euros, los cuales se han destinado a digitalización, refuerzo de 3,5 km de redes de media y baja tensión, la instalación de 1 nuevo centro de transformación y la ampliación de otro centro existente. Para la zona de San Cristóbal se han destinado 95.000 euros, que han sido utilizados para llevar a cabo un cambio de tensión, el refuerzo de 1,5 km de redes de media y baja tensión, y la ampliación de la potencia en 1 centro de transformación.