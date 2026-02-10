Muere a los 84 años el padre de David Bisbal, una leyenda almeriense del boxeo

Uno de los momentos con su padre compartidos por el artista

José Bisbal Carrillo ha fallecido con 84 años en Almería. El padre de José María, María del Mar y el cantante David Bisbal, una persona muy querida y admirada en su ciudad, donde fue un ídolo, ya que por siete veces fue campeón de España de boxeo, ha muerto rodeado de sus familiares. José Bisbal llevaba delicado varios años debido a la enfermedad de Alzheimer, por lo que se encontraba en una residencia donde era tratado con mucho mimo y cariño.

José Bisbal con una camiseta de su hijo. / DDA

Bisbal Carrillo nació el 1 de diciembre de 1941 en la Plaza Vieja de Almería y tuvo una destacada carrera en el mundo del boxeo. Se inició como boxeador amateur y se coronó campeón de Andalucía, además de ser subcampeón de España en 1960 en la categoría de peso mosca, perdiendo en la final contra Luis Rodríguez. Al año siguiente, en 1961, se consagró campeón de España en la categoría de peso gallo, llevándose la medalla de oro en los campeonatos de Madrid.

José Bisbal tras ganar un campeonato de españa de boxeo en Almería. / DDA

El 15 de julio de 1961, Bisbal hizo su debut como boxeador profesional enfrentando a Cristóbal Lobato y ganando por puntos. Su estilo de boxeo era técnico y completo, destacando por su habilidad para esquivar golpes en las cuerdas y aprovechar los errores de sus oponentes.

Un ídolo en toda España

Pronto se hizo conocido en toda España. Tres años después de su debut, en agosto de 1963, logró el título nacional del peso gallo al vencer a Rafael Fernández por puntos en las fiestas de Almería. Esa noche, sus seguidores organizaron una caravana de más de cuarenta coches de caballos para celebrar el triunfo de su paisano.

José Bisbal en su epoca de boxeador. / DDA

En su carrera profesional, Pepe, como era conocido por todos, obtuvo un total de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates. Además, fue pionero en el boxeo español al aceptar combates en el extranjero, siendo memorable su enfrentamiento en Göteborg contra el sueco Jan Persson, a quien venció en dos ocasiones.

La música, otra de sus pasiones

Además de boxeador, también fue un gran aficionado a la música. Cantaba de forma regular y lo hacía sirviendo de ejemplo a un hijo que quiso ser como su padre. De hecho, llegó a actuar en varios programas de Radio Juventud de Almería como ‘Cantando se va a la fama’ y ‘Ondas de medianoche’.

José Bisbal, padre de David Bisbal, quien ha fallecido. / DDA

Con los años, José Bisbal, casado con María Ferré, siendo una persona con mucho carisma y muy empático, vio cómo su hijo menor, David, se buscaba la vida en la música. Y un buen día, aquel joven llegó a Operación Triunfo en Televisión Española. Era el año 2001 y fue descubierto para el mundo. Han pasado casi 25 años, y José ha tenido tiempo para vivir momentos fascinantes de su hijo David, que hoy por hoy es uno de los mejores artistas del panorama internacional.