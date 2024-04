David Bisbal: “Es cuando estoy encima del escenario cuando siento que no estoy trabajando”

Atraviesa un gran momento artístico. No ha parado de trabajar y eso le ha hecho conseguir muchos de sus sueños. Ahora a punto de iniciar nueva gira, acaba de lanzar una canción junto a Carlos Rivera, titulada Ahora.

-El pasado viernes se conocía la nueva balada que canta junto a Carlos Rivera. ¿Cómo surge esa colaboración?

-Carlos y yo tenemos unas carreras paralelas. Él en México y yo en España. El arrancó en La Academia que era la competencia de Operación Triunfo en México. En este tiempo, Carlos ha sabido sacar singles muy buenos y su paso por España con El Rey León fue importante para que se conociera su voz.

-Y esa balada que llega al corazón la cantan a dúo.

-En un momento en el que la música más romántica o la balada no pasa por su mejor momento, que nos hayamos juntado los dos, para no olvidarnos de nuestro género madre ha sido espectacular. Hace muy poco rodamos el videoclip en México y me siento muy cómodo haciendo colaboraciones con gente que merece la pena de verdad.

-¿Tuviste claro desde el primer momento que haríais una balada?

-Tanto Carlos como yo nos hemos aventurado mucho en hacer colaboraciones más rítmicas con un montón de artistas, muchos de ellos que llevaban mucho tiempo y con otros que estaban empezando. Hemos querido que la canción tenga una melodía muy pegadiza y en el estribillo queríamos que tuviera ese sentido himno para que la gente nos acompañe en todo momento cuando cantemos la canción en directo.

-¿Cuando componéis este tema que ya suena mucho?

-Lo compusimos en México hace más de tres años, mientras yo estaba de gira por aquel país. Aproveché el momento para juntarme con él, porque hacia tiempo que yo quería colaborar con Carlos, y él también quería colaborar conmigo. En este caso, se ha hecho por pura amistad. Carlos pertenece a otra discográfica, y es difícil cuando dos artistas de compañías diferentes se unen. Aquí hay una buena amistad, y eso se nota.

-Eres uno de los artistas que más colaboraciones tiene con otros artistas. Lo curioso es que todo son éxitos.

-Por ejemplo con Juan Magán hicimos una canción espectacular. Un día, Juan me envió el tema, con un sonido muy de Juan, pero con una esencia de rumba de nuestra tierra que me volvía loco. En el momento que recibí las primeras melodías terminé de componerla en el estudio. Es verdad que he colaborado con muchos artistas, muchos legendarios, pero también con artistas nuevos.

-El tour Volaré 2024 va a ser impresionante. Hará una gira por medio mundo y también pasará por Andalucía.

-Empezamos ahora la gira en México, porque estaré un mes y medio fuera de casa. Pasaré por Ecuador, Puerto Rico y Panamá. La gira en España arranca en Valencia y pasaré por Sevilla el 28 de junio, estaré en Málaga y también en nuestra querida Almería el 6 de julio y pasaré por el Puerto de Santa María. De ahí me iré a Estados Unidos y volveré de nuevo a Buenos Aires y luego ya me concentraré en un proyecto maravilloso para 2025.

-Son muchos años en primera línea con grandes éxitos. ¿Cómo resumirías estas más de dos décadas?

-En el momento que me puse a trabajar en el documental para resumir 20 años de carrera musical, me di cuenta que había muchas cosas que las había olvidado por completo. Menos mal que tengo la hemeroteca y los vídeos que mi hermano José María ha ido grabando. Ha sido un continuo tratar de estar en la actualidad musical. La música ha ido bailando a lo largo de estos 20 años, que parecen muchos pero cuando los partí de cinco en cinco me pareció poco.

-¿Ha habido una importante evolución?

-Así es. Los primeros discos sonaban muy tropicales, muy latinos con un montón de sonidos espectaculares, pero después ese sonido se fue más hacia el rock latino. Después me fui a un mundo completamente diferente, cuando la actualidad musical pasaba por el mundo electrónico, yo me fui al concepto más acústico con el Teatro Real y después vinieron una serie de sonidos más electrónicos con Hijos del Mar hasta que volvió de nuevo la rumba sin metales, y me sentí como pez en el agua.

-Cuando eras un niño tendrías muchos sueños. Imagino que no se te pasaría por la cabeza llegar donde has llegado.

-Para nada. Mi ilusión era grabar un disco o que alguien se fijara en mí para poder grabar una canción. Después todo lo que he vivido con mis proyectos musicales o todas las oportunidades que han ido apareciendo a lo largo del camino, pues evidentemente no contaba con ellas. Me di cuenta enseguida que la suerte era muy importante buscarla y conseguirla. El trabajo diario y la disciplina jugaba un papel fundamental en la música. El mundo de la música es complicado, bastante solitario, donde tienes que dejar de lado las cosas que más quieres y sinceramente me di cuenta que desde el sofá de tu casa no te podían llegar esas oportunidades. No hay nada por casualidad, sino que detrás hay mucho trabajo y esfuerzo. Siempre soñé en grande, pero los sueños se han convertido en más grandes conforme ha ido pasando el tiempo.

-¿Donde crees que ha radicado el gran éxito de tu música?

-Lo primero que aprendí con la Orquesta Expresiones fue a desenvolverme en el escenario y verme reflejado en los artistas que yo más admiraba. Sin saberlo, había muchos cantantes latinos que me gustaban mucho. A lo largo de este tiempo lo que he intentado es ponerle mis ingredientes para tratar de hacer las canciones un poco más bisbaleras. Primero pones tus ingredientes, luego tienes que enamorar a un público y luego es importante tratar de enamorar a tu propio equipo de trabajo. Ha sido un cúmulo de todo, donde está mi propuesta musical, pero entiendo que solo no llegaría tan lejos.

-A pesar de los conciertos, los premios, las giras, los discos, hay algo que nunca cambió, y es tu nobleza y tu humildad. ¿Cómo te ves en este momento?

-Me veo un hombre normal y corriente, un almeriense común. Es verdad que tengo un trabajo especial porque de alguna manera llego a muchas casas. Siempre me he considerado una persona que sale de casa para trabajar y disfrutar de la vida. El éxito radica un poco en el equilibrio, el amor de mi familia, mis hobbies y el amor a una profesión con momentos duros. Es cuando estoy encima del escenario cuando siento que no estoy trabajando. No me siento más especial que nadie por tener esta profesión que requiere una buena conexión con la gente.

-Hay temas como Corazón Latino o Ave María que todavía cantas en tus conciertos. Son temas que te han marcado la vida.

-Son canciones que nunca pueden faltar. Ave María la hemos revestido un montón de veces con distintos sonidos pero hoy día la disfruto mucho. Es un tema que se ha convertido para muchos en una referencia en sus fiestas, y no sólo en España sino en Argentina o México. Se ha convertido en un clásico y cuando esto se produce ya la canción no te pertenece. Dígale es una canción que no puede estar fuera del repertorio. Bulería durante diez años no la cantaba en mis conciertos, pero hoy día es un tema que tampoco puede estar fuera del repertorio.

-Sus giras al principio parecían interminables. Nunca te dio cierto vértigo pensar a ver si este nuevo trabajo discográfico no gusta como los anteriores.

-Para mí el éxito no es la cantidad, sino la calidad. Con el disco Bulería recuerdo que hice unos 80 conciertos en España, hoy en día me parecería una exageración. Mi repertorio es bastante exigente, y sé perfectamente que con tantos conciertos no estaría al cien por cien en cada actuación. Hoy en día prefiero tener mis conciertos de calidad donde el público vea el 100 por cien de mi versión y que la gente se sienta contenta.

-En el escenario se le ve seguro. ¿Sientes algo de nervios cuando vas a salir ante miles de personas a mostrarte tal y como eres?

-Al principio de mi carrera me ponía nervioso con todo. Creo que Operación Triunfo no la disfruté nada debido a mis nervios. Concretamente en los conciertos los nervios aparecen, pero no te destruyen, sino que son nervios que ayudan. Hay mucha afinidad con todo tu equipo, te sientes bien y eso te da seguridad y hace que tengas menos nervios. Me pongo nervioso cuando tengo una televisión importante y tengo solo la oportunidad de cantar un tema. Si tengo que cantar en los Grammy o en los Goya una canción eso te provoca más nervios.

-Has grabado videoclips en Almería y tienes a parte de tu familia. ¿Qué le dirías a tu tierra?

-Quiero que Almería disfrute de la evolución. Si echamos la vista atrás es alucinante lo que ha crecido Almería. A unos les gustará y a otros no, porque tengo amigos para todo. Para gustos hay muchos colores, pero lo que es cierto es que disfruto cada vez que estoy en ella, me gusta ver el crecimiento y ver que la gente se enamora más de nuestra tierra. Dentro de Andalucía y de España es una provincia muy importante.