Cinco atropellos mortales en lo que va de año en Almería, un fallecido más que en todo 2023

Sobre las seis de la tarde del jueves perdía la vida un vecino de 72 años en la calle Estrella del Norte del barrio de Villablanca por un coche que estaba saliendo del garaje de una casa tipo dúplex. El pasado viernes 17 de mayo fallecía atropellado por un joven en ciclomotor el pequeño Eusebio, de ocho años, en la avenida Paco Cosentino de Macael cuando se encontraba en un paso de peatones junto a su padre y hermana. El conductor fue detenido horas después del fatal desenlace porque se había dado a la fuga y escondido en las inmediaciones del río Almanzora. El conductor temerario llevaba horas realizando maniobras arriesgadas como caballitos y derrapes y acabó sesgando la vida de un niño que días antes hacía la comunión rodeado de sus amigos y familiares. Ingresó en prisión provisional y pronto se sentará ante el juez para ser juzgado por homicidio imprudente, violación de las normas de tráfico y omisión del deber de socorro, pero nada reparará ya el dolor eterno por una vida que ha sido sesgada de forma abrupta y trágica en un siniestro vial como son los atropellos, siempre evitables tanto en ciudad como en carretera.

Una mujer de 69 años era arrollada mortalmente por un turismo en el acceso al barrio de Cabo de Gata el 10 de abril, posiblemente por un descuido de la conductora que dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas, y un mes antes (7 de marzo) corría la misma suerte una octogenaria en pleno centro de Vera. En aquella ocasión el conductor también se daba a la fuga tras el incidente de la calle Tesoro y acababa siendo detenido horas más tarde para ser puesto a disposición judicial. Y entre ambos sucesos, el 17 de marzo, otra persona protagonizaba un aparatoso accidente en la avenida Federico García Lorca a la altura de la avenida de la Estación en el que arrebató la vida a un hombre de 49 años que se encontraba muy cerca de un paso de peatones al empotrarse con su vehículo contra uno de los accesos al parking de la Rambla. También fue detenido e ingresó en prisión preventiva, sin posibilidad de fianza, porque dio positivo en consumo de estupefacientes.

Cinco atropellos mortales concentrados en apenas tres meses, cinco calles y puntos kilométricos sembrados de flores y tristeza, cinco historias desgarradoras, tragedias que dejarán graves secuelas y cicatrices de por vida a los seres queridos de los que nunca volverán. Entre enero y mayo son cinco peatones fallecidos en siniestros de tráfico, uno más de los que se contabilizaron a lo largo de todo el pasado año. Entre 2021 y 2024 el balance de los atropellos en la provincia asciende a 23 fallecidos (5 en 2024, 4 en 2023, 7 en 2022 y 7 en 2021), 12 en vías interurbanas y 11 en núcleos y municipios. Según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico a este periódico, en esos tres años y medio se han registrado 420 accidentes con peatones implicados que se han saldado con las 23 muertes, 62 heridos hospitalizados y 368 no hospitalizados. La mayoría de los siniestros se produjeron en núcleos urbanos (366 de un total de 419), si bien el número de muertes es ligeramente más alto en las carreteras convencionales y secundarias (12). El cómputo global de peatones atropellados mortalmente en la provincia crece hasta los 74 si la estadística se remonta hasta 2011.

En lo que va de siglo la cifra de fallecidos atropellados por cualquier tipo de vehículo en circulación se ha mantenido siempre por debajo de la decena, con la excepción de cinco años: 2001 (14), 2002 (11), 2004 (14), 2005 (16) y 2006 (16). La entrada del carné por puntos cambió por completo el escenario de seguridad vial y la cifra de fallecidos en accidentes de tráfico se ha venido reduciendo en todos los ámbitos, también en el de peatones, aunque su evolución no ha sido ni muchos menos estable y presenta oscilaciones considerables sin lógica ni explicación. De hecho, en el último ejercicio a nivel nacional los atropellos fueron uno de los pocos tipos de siniestros viales que no se incrementaron (en Almería bajan de 7 a 4), según el balance anual de la Dirección General de Tráfico, frente al incremento exponencial de víctimas de otros colectivos vulnerables como motoristas y ciclistas. De los 28 almerienses que perdieron la vida el pasado año en accidentes de tráfico en vías interurbanas, más de la mitad la mitad (16) no viajaban en vehículos de cuatro ruedas: 9 eran motoristas (32%), 1 ciclomotorista, 3 ciclistas y 3 peatones. Esta negra estadística crece hasta 32 fallecidos si se incorporan también las víctimas de los siniestros en vías urbanas.

El peligro de los 'smombies' (smartphone y zombies)

A pesar de la mejoría sensible de las muertes de peatones en el pasado ejercicio, la DGT viene alertando desde hace tiempo de los riesgos de la aparición de los ‘smombies’ (peatones tecnológicos, nueva figura que surge de la comunión entre smartphone y zombies) que se desplazan con exceso de atención en el teléfono móvil y por supuesto de la irrupción de los patinetes. La generalización y expansión de los teléfonos móviles inteligentes en la provincia se ha convertido en un factor de riesgo creciente para la circulación, al ser España el país de mayor penetración de la Unión Europea. Caminando encorvados mirando la pantalla y wasapeando o directamente con una conversación, a veces con los auriculares, tienen un 40% más de posibilidades de ser víctimas de un accidente y están detrás, según los últimos estudios de Fundación Mapfre, del 98% de los siniestros mortales en los que el responsable no está al volante.

Ciudadanos que se vuelcan con las tecnologías y en sus desplazamientos no aparcan las conversaciones telefónicas ni dejan de ‘wasapear’ o consultar las redes sociales e internet. Y como no miran hacia delante ya se han puesto en marcha iniciativas en diferentes puntos del país, como en Salamanca o Valdepeñas, en los que se han implantado en el suelo en los pasos de cebra balizas con lemas y señales luminosas para que los peatones se vean obligados a atender la señalización. Y ocurre igual cuando el que usa el móvil está al volante. El jefe provincial de Tráfico de Almería, José María Méndez, explica que el 70% de los accidentes mortales en las carreteras convencionales tienen su origen en las salidas de vía que normalmente van precedidas de velocidad excesiva, distracciones o de ambas a la vez, siendo el teléfono una de las principales causas de los despistes al volante. Según apuntó el director general de la DGT, Pere Navarro, durante la presentación de la campaña “Si conduces, no chatees” de la Fundación Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), las distracciones por el uso del móvil están en el origen del 30% de los accidentes con víctimas mortales.