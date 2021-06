El fiscal subraya el “desmedido afán por el dinero” de Enciso y Alemán

Las defensas han solicitado la libre absolución de los acusados o que, en su defecto, se tenga en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, si bien el fiscal ha apuntado en su informe que no procede la aplicación de ésta. La vista continuará el día 9 de junio con el informe de la abogada del Estado que, según ha adelantado, precisará de unas tres horas para su exposición.

El fiscal ha destacado respecto a los delitos fiscales, ha asegurado que, en esa “carrera por el dinero”, los acusados “siempre hicieron lo posible por pagar lo menos posible a Hacienda” y que, para ello, “inventaron todo tipo de estratagemas”. “En esto, son todos iguales”, ha concluido de una manera tajante para solicitar una sentencia condenatoria en los términos expuestos en su escrito de conclusiones definitivas por unos hechos “que estoy seguro son ciertos”. El fiscal ha añadido por otro lado que “llego la crisis económica y como ya no había dinero del Ayuntamiento para todos, como ya lo había exprimido y como no llegaba para más, decidieron expulsar a algunos de los actores, pero Amate les salió rebelde”.

Sobre Enciso ha precisado que “toda la prueba practicada” en juicio oral “muy prolija en los detalles, apunta a su implicación y al uso de su influencia”, que su esposa “era perfecta conocedora de cuál era el origen de sus ingresos” y que su cuñado “se aprovechaba de su situación y pedía favores como se acredita en las escuchas telefónicas y han afirmado los testigos”. Ha añadido que la empresa mixta Elsur se creó “después” de que el propio ex alcalde “buscara asesoramiento jurídico para sortear el control administrativo” y que lo hizo por “interés, pero en ningún caso por el interés público”.

El fiscal ha realizado pocas modificaciones respecto a las ya efectuadas por Gázquez el 21 de febrero del año pasado, cuando cambió su petición de penas para 27 de los investigados, entre ellos los principales acusados, al entender prescritos los delitos fiscales relativos a los periodos impositivos del 2002 al 2005. De esta forma, reclama para Enciso y Alemán 40 años de cárcel y multas de 23,2 millones de euros por 11 delitos, entre ellos uno de malversación de caudales públicos, 8 contra la Hacienda Pública, uno de cohecho pasivo y otro de prevaricación continuada. Ha concretado también las multas que se solicitan por un delito de cohecho continuado para distintos empresarios, como José Amate (460.000 euros), Juan Antonio Galán (4,6 millones de euros), los hermanos Lirola López (más de 6 millones), Ambrosio Cuevas (2.050.000 euros) y Jesús Aragón (152.000 euros). Ha modificado la pena relativa únicamente a este delito del acusado Juan Julián Venzal, por la que solicita un año y seis meses, al aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Asimismo, ha retirado la acusación respecto al acusado Rafael Barco Oyonarte, al no considerar acreditada su participación en los hechos, por lo que éste ha podido abandonar la sala una vez concluido este trámite. Lo mismo ha ocurrido con otros cuatro acusados contra los que únicamente actuaba la acusación particular, al retirar los cargos.

Según el fiscal, el “origen de todo” es el Ayuntamiento de El Ejido y ese supuesto “desmedido afán” por el dinero y “goce del poder” de Enciso y Alemán, que buscaron “maximizar” su posición para lograr su objetivo, encontrando la “fórmula” con la empresa mixta ElSur, de la que era socio privado Abengoa. Sostiene que esta multinacional buscó “optimizar su beneficio” y para no aumentar los costes laborales optó por subcontratas con “uno de los suyos”, el empresario José Amate, que puso todo a nombre de una familia conocida, la de Juan Antonio Galán.

Sostiene que Abengoa, a través de sus mercantiles Befesa y Aygesa, se ha “apoderado” de más de 31 millones de euros con la sobrefacturación con servicios que en realidad no se prestaron

El exregidor y exinterventor lo negaron todo

El otrora alcalde de El Ejido, Juan Enciso, respondía a comienzos de marzo a su letrado, Francisco Torres, pero no al resto de abogados, a la Fiscalía de Almería o a la Abogacía del Estado.

De esta forma, negaba sobrefacturaciones, prebendas, o cualquier tipo de irregularidad en lo que a la empresa mixta ElSur se refiere. Ha dicho que fue prácticamente una “pieza decorativa” y ha recalcado: “Una cosa me enseñaron siempre, que es que lo que no sea tuyo, no lo cojas”. El interrogatorio a cargo del letrado Torres comenzaba con una valoración del aumento poblacional de El Ejido entre julio de 1991 y mayo de 2010, tiempo en el que estuvo Enciso al frente el Consistorio ejidense, pasando de los 38.000 habitantes a unos 93.000 censados, creciendo “en todos los aspectos”.

Sobre ElSur, apuntaba que se creó la empresa por una serie de problemas existente por la “dejadez que había habido” por parte de los gobiernos locales anteriores, tras un estudio del crecimiento de El Ejido, trabajando con “asesorías importantes, nacionales, que comunicaban que lo más rentable” era poner en marcha una sociedad de este tipo porque para el Ayuntamiento “por sí solo, era imposible llevarlo por muchos conceptos”. Recordaba que se presentaron siete empresas a concurso para elegir a la “mejor y más conveniente para el municipio”, tras lo que se vio que “Abengoa era la más rentable, con el condicionante de que adelantaban mil millones de pesetas para obras de infraestructuras necesarias para El Ejido”.

“Eso queda clarísimo; no he cobrado ni un solo euro del Ayuntamiento de El Ejido ni de Elsur”, aseveraba en marzo el exinterventor José Alemán cuando la Abogacía del Estado le preguntaba si la empresa de la que era administrador único, “cobraba en definitiva” del ayuntamiento “a través de las concesionarias”. Rechazaba otra de las imputaciones, “haber ayudado a cualquier empresa a tener relaciones comerciales con Elsur”. Al ser interpelado sobre la autorización municipal de esta actividad, subrayaba que ocupaba el cargo de forma accidental. “Era conocido por todos los equipos de gobierno que han estado que tenía un despacho profesional y realizaba asesoramiento”, dijo.