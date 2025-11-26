El fisio de Aureliano revela a la UCO el interés del expresidente por inversiones inmobiliarias de hasta 900.000 euros

Las sesiones de fisioterapia del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, sirvieron para algo más que tratar dolencias físicas. Según se desprende del atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Diario de Almería, estas citas se convirtieron en un foro de confianza donde se gestaron intentos de operaciones inmobiliarias. Así lo declaró el pasado 19 de noviembre un testigo clave: el fisioterapeuta personal del presidente, quien compareció ante los agentes apenas un día después de las detenciones. Su testimonio dibuja a un García activo en la búsqueda de activos y dispuesto a movilizar grandes sumas de dinero, un perfil inversor que los investigadores tratan ahora de cotejar con sus ingresos oficiales y el dinero en efectivo hallado en el entorno familiar.

El profesional sanitario, que atiende a García "desde hace unos dos años", explicó a la UCO que, fruto de la confianza, ambos habían mantenido conversaciones sobre "inversiones inmobiliarias". De esas charlas surgió un proyecto concreto de gran envergadura: la compra de una parcela de 1.000 metros cuadrados en la zona de Nueva Almería.

Una operación a tres bandas

El testigo detalló a los agentes que la operación consistía en adquirir el terreno completo, cuyo precio de salida era de 900.000 euros, aunque existía la posibilidad de cerrar el trato en 800.000 euros si se compraba la totalidad. El plan pasaba por dividir el suelo en tres partes iguales. Los socios para esta aventura serían el propio fisioterapeuta, un conocido constructor de la provincia y el (entonces) presidente de la Diputación.

Según consta en el acta de declaración, fue el testigo quien propuso el negocio a García a través de WhatsApp, dado que el político le había comentado previamente que "estaba interesado en comprar una parcela en Almería para construir una vivienda". Lejos de descartar una inversión que implicaba un desembolso inicial cercano a los 270.000 euros por cabeza, el presidente "se mostró interesado en un principio". Sin embargo, el "pelotazo" urbanístico se frustró por circunstancias ajenas a lo económico. Según relató el testigo de forma literal a los agentes, tras consultar un anuncio en un portal inmobiliario, se percataron de que la vivienda existente en la parcela estaba "ocupada", motivo por el cual los tres inversores "desistieron del proyecto".

La conexión del "amigo"

El interés por el ladrillo no se detuvo ahí. El atestado recoge un segundo episodio, fechado el pasado mes de septiembre, en el que los roles se invirtieron: fue Javier Aureliano quien contactó a su fisioterapeuta para ponerle tras la pista de otra oportunidad de negocio.

El presidente le facilitó el contacto de un tercero —un conocido expolítico de la capital— a quien el testigo identificó ante la Guardia Civil como alguien que "era amigo de Javier Aureliano". Este intermediario ofreció al fisioterapeuta unas parcelas en la zona de La Vega, cerca del Hospital HLA Mediterráneo, por un precio de 90.000 euros cada una. La oferta incluía la exhibición de planos urbanísticos, ya que los terrenos estaban pendientes de trámites administrativos para poder construir.

"Ya se había comprado una parcela en Rodalquilar"

El momento más relevante de la declaración para la investigación policial llegó cuando el fisioterapeuta, dudando sobre si invertir o no en estas parcelas de La Vega, decidió llamar a García para preguntarle si él también iba a comprar, buscando así una garantía de fiabilidad.

La respuesta del presidente fue negativa, pero el motivo esgrimido es lo que ha encendido las alarmas de la UCO. Según declaró el testigo, García Molina le trasladó que "no estaba interesado porque ya se había comprado una parcela en Rodalquilar".

Esta afirmación confirma la adquisición de propiedades en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un hecho que conecta directamente con otras pruebas del sumario. Cabe recordar que J. C. G. M., hermano del presidente, admitió en su declaración haber transferido 18.000 euros a Javier Aureliano alegando que a este "le hacía falta el dinero" para, precisamente, comprar un solar en esa misma localidad.

La UCO trata ahora de esclarecer si estas operaciones inmobiliarias guardan relación con los 7.620 euros hallados en la caja fuerte de la hermana del presidente, junto a una nota manuscrita en tinta roja que rezaba, literalmente: "Este dinero es de Javier Aureliano".