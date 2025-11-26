"Este dinero es de Javier Aureliano", iPhones y escopetas: el inventario del registro en Almería del caso Mascarillas

Cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron simultáneamente en una docena de inmuebles de Almería y Fines al amanecer del pasado 18 de noviembre, no solo buscaban expedientes de contratación. El resultado de los registros, detallado en un atestado al que ha tenido acceso Diario de Almería, arroja un inventario que mezcla el lujo tecnológico, el dinero en efectivo escondido con notas incriminatorias y un inesperado arsenal de armas.

El análisis de las actas de incautación dibuja el perfil de unos investigados que manejaban importantes sumas de efectivo fuera del circuito bancario, que se equipaban con la última tecnología del mercado y que, en algunos casos, guardaban armas en sus domicilios o centros de trabajo en situación irregular.

La nota roja en la caja fuerte

El hallazgo más comprometedor para el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina, no se produjo en su vivienda, sino en la de su hermana, M. R. G. M., en la localidad de Balanegra. En el interior de una caja fuerte situada en una despensa, los agentes encontraron 7.620 euros en efectivo.

Sin embargo, lo relevante no fue la cantidad, sino la "etiqueta" que lo acompañaba. Junto a los fajos de billetes, la Guardia Civil localizó un papel con una anotación manuscrita en tinta de color rojo que no deja lugar a la interpretación: "ESTE DINERO ES DE JAVIER AURELIANO".

Este hallazgo, documentado en el folio 20 del atestado, desmonta la versión de la defensa sobre el origen de los fondos. Junto a este dinero, aparecieron otros papeles con anotaciones de cifras como "450€", "100€" o "500€" bajo el concepto "entrego", lo que para los investigadores evidencia una contabilidad casera de flujos de efectivo opacos.

El arsenal: la pistola de Fernando y las escopetas de Rodrigo

Uno de los elementos más sorprendentes del operativo fue la incautación de armamento. En el registro de la vivienda de Fernando Giménez (mano derecha del expresidente y exvicepresidente segundo), los agentes localizaron lo que el acta describe literalmente como una "caja de cartón con pistola detonadora".

Fernando Giménez tenía una pistola detonadora. / D.A.

La UCO ha dado parte de este hallazgo a la autoridad administrativa competente, advirtiendo en el atestado que se trata de un "arma presumiblemente prohibida". Este descubrimiento añade una toque asombroso al perfil del político, que guardaba el arma en la misma propiedad donde custodiaba material informático de la Diputación.

No fue el único armamento intervenido. En la localidad de Fines, durante el registro de las oficinas de la empresa GESA Andalucía 2004 S.L. —el centro de operaciones de la trama empresarial de la familia Sánchez—, la Guardia Civil se incautó de "5 escopetas". Al igual que con la pistola de Giménez, la UCO ha instruido un atestado aparte por un supuesto delito de "tenencia ilícita de armas", al no encontrarse la documentación reglamentaria en el lugar.

La UCO localizó cinco escopetas en poder de Rodrigo Sánchez. / D.A.

Fiebre por la manzana: iPhones "a porrillo"

El nivel de vida y el poder adquisitivo de los investigados queda patente en la cantidad y calidad de los dispositivos electrónicos intervenidos. La UCO se ha incautado de una auténtica colección de productos Apple de última generación, algunos de ellos adquiridos apenas unas semanas antes de las detenciones.

Javier Aureliano García: En su domicilio se le intervino un iPhone 16 Pro , el modelo más reciente del mercado, además de otro terminal de la misma marca.

En su domicilio se le intervino un , el modelo más reciente del mercado, además de otro terminal de la misma marca. Fernando Giménez: En su poder se halló un iPhone 16 Pro Max y, en otro registro, otros "TRES (3) móviles marca iPhone de color negro" .

En su poder se halló un y, en otro registro, otros . C. J. G.: Al jefe de sección de la Diputación se le encontraron en su domicilio dos teléfonos de alta gama sin tan siquiera abrir: un iPhone 15 Pro y un iPhone 14 , descritos en el acta como "sin estrenar" .

Al jefe de sección de la Diputación se le encontraron en su domicilio dos teléfonos de alta gama sin tan siquiera abrir: un y un , descritos en el acta como . Rodrigo Sánchez López: El empresario de Fines utilizaba un iPhone 15 Pro.

Y ni si quiera estos terminales de alta gama son los más llamativo. Por ejemplo, en el domicilio del expresidente provincial los agentes se incautaron de una escultura denominada 'La Mujer del Almanzora', del escultor Antonio López. Una clara muestra de la preferencia de Javier Aureliano por un estilo de arte que impulsó como pocos con la rehabilitación del Hospital Provincial para convertirlo en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec).

Más efectivo en Fines

Además del dinero "etiquetado" del presidente, los registros en Fines confirmaron que el efectivo era la moneda corriente de la trama. En el domicilio de Rodrigo Sánchez López (hijo), los agentes hallaron 7.900 euros. Su padre, Rodrigo Sánchez Simón, guardaba en su vivienda otros 1.750 euros.

Pero quizás el hallazgo que mejor ilustra la mecánica de pagos en B apareció, nuevamente, en las oficinas de la empresa. Durante el registro de la sede de GESA/OYC, la UCO localizó "TRES SOBRES CON ANOTACIÓN 10.000". Aunque el acta no especifica si los sobres estaban llenos o vacíos en ese momento, la mera existencia de envoltorios marcados con cifras redondas de tal magnitud refuerza la tesis de la Fiscalía sobre el movimiento de mordidas en metálico.

Todo este material —desde la nota manuscrita en rojo hasta las armas y los teléfonos de última generación— se encuentra ya bajo custodia judicial, a la espera de que el análisis forense de los dispositivos arroje más luz sobre el destino final del dinero público desviado.