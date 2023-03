“El fútbol me ha hecho ser una persona muy competitiva en todo”

Durante años fue ‘el hijo de Felipe Ortiz’ o ‘el primo de José Ortiz’. Pero ‘el niño’ se hizo mayor y supe-ró a su padre cámara en ristre aun-que a su primo no pudo pero a punto estuvo. Para casarse hoy día hay que pedir con un par de años de antelación el Santuario de la Patrona y las fotos de Carlos Felipe.

–Poca gente sabrá que estuviste a punto de ser futbolista...

–Así es. Dev siempre me ha encantado el deporte en general y el fútbol en particular. Jugué de central en las categorías inferiores del Zapillo, mi barrio, hasta llegar a senior. El fútbol marcó mi vida para ser una persona competitiva, constante, comprometida aunque no llegara ser profesional. El fútbol tiene muchos valores de equipo, de disciplina y eso me ayudó a ser un buen profesional de la fotografía.

–Aquella llamada de Juanito pudo cambiar tu vida...

–Ja, ja, ja. Un día llamó a mi casa Juan Gómez Juanito, por entonces secretario técnico del Málaga para que fichara por ellos. Yo era juvenil y mi padre no quiso, ni me lo dijo, me enteré años después. Él quería que estudiase y jugara al fútbol en plan amistoso. A pesar de ello, llegué a jugar la Liga Nacional de Juveniles ante equipos como Valencia, Sevilla o Betis. ¡Qué tiempos aquellos!

–Un día tu padre te pidió que fueras con él a fotografiar procesiones de Semana Santa...

–Fue hace 25 años y me gustó. Se juntaron dos mundos fascinantes para mí: la Semana Santa y la fotografía. Tengo una anécdota curiosa de ese primer año. Mi padre presentó fiotos al concurso de varias Hermandades y ganó el primer premio en una de ellas. Me pidió que fuera con él a recogerlo y cuando le dieron el Diploma, vimos que estaba a mi nombre: el ganador había sido yo.

"Juanito llamó a mi padre para que fichara por el Málaga juvenil pero me quedé aquí en bendita hora”

–Hasta que en 2004 montas tu estudio fotográfico.

–Así es, hace casi 20 años. Pronto me especialicé en bodas, bautizos y comuniones y empecé a destacar particularmente en bodas. Tanto es así que fui elegido cuatro años en mejor fotógrafo europeo de bodas y este 2023 estoy nominado de nuevo para volver a serlo. También soy Maestro Nacional y he recibido distinciones de países como Italia.

–Dime famosos cuya boda hayas fotografiado.

–Pues mira, la de mi primo José Ortiz, sus compañeros Francisco y Chico Flores, jugadores de la Real Sociedad que me llamaron, de Unicaja Almería de voleibol, familiares de David Bisbal...

"He fotografiado las bodas de mi primo José Ortiz, Francisco, Chico Flores, jugadores de Unicaja de voleibol...”

–Pues Miguel Poveda creo que no te ha perdonado aún...

–Ja, ja, ja. Es cierto, contactó con migo para hacerle las fotos de su boda e incluso me dijo de casarse en Almería pero me fue imposible porque ese día lo tenía ocupado y yo soy muy serio para mis compromiosos profesionales.

–’La Pantoja’ se te mosqueó....

–Si, me llamaron para hacer la boda de uno de sus hijos pero no podía. Incluso ella me llamó personalmente pero le tuve que decir lo mismo, que no. No parecía muy contenta, desde luego... Al final no hubo boda, se suspendió ¡Cosas de los famosos!

–Todos estos premios se los dedicas especialmente a....

–Mi padre, sin duda. Es la persona que me ha inculcado el amor por la fotografía y quien más ha hecho por sí en el campo profesional. Quiero que siempre esté orgulloso de mí por haber heredado su profesión. Tambien le debo mucho al magisterio de Pérez Siquier, Falces, el Ché, Mellado...

–Foto Arte Carlos Felipe cumple en 2024 veinte años...

–Pues sí, quién lo diría. En 2004 dejé las fotos de Semana Santa y abrí mi propio estudio para dedicarme a fotografiar uno de los momentos más bonitos en la vida de las personas: su boda. Gracias a Dios tengo la agenda repleta de trabajao y espero tener salud para poder cumplir con todos.

–Orgulloso de ser almeriense...

–En todos los premios que me dan digo bien alto que soy de Almería. Me consta que hay fotógrafos que vienen aquí atraídos por la luminosidad de mis fotos.