El gusano del corazón, una grave enfermedad que los perros pueden contagiar a las personas

Sobre José Alberto Montoya

Licenciado en Veterinaria (1981) y Doctor en Veterinaria (1985) por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Especialista universitario en Obesidad (2006) por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Especialista en Bienestar animal y en Salud animal (2008) por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. Máster Universitario en Innovación Educativa y Evaluación de Programas Formativos (2009) por la Universidad Nacional a Distancia (UNED) Acreditado en Medicina interna y cardiología en pequeños animales (2008) por la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA). Doctor en Medicina (2016) por la ULPGC. Ha sido profesor Contratado y titular de Patología animal en la Facultad de Veterinaria de Madrid-UCM (1983-1994). Ha sido Miembro de la Junta de Gobierno y del Claustro de la ULPGC (1998-2006). Actualmente es catedrático de medicina y cirugía animal del Departamento de Patología Animal (1994-…), donde ha sido su director (1994-2007), en la Facultad de Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria. Responsable del Servicio de Medicina Veterinaria (2000 -…) y del grupo de investigación de Clínica veterinaria e investigación terapéutica (2001-…) del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS) de la ULPGC. Coordinador del Programa de Doctorado de Investigación en Biomedicina (2010-…). Es Académico electo de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (2017) (RACVE).

Ha dirigido 24 tesis doctorales y múltiples, suficiencias investigadoras tesinas, trabajos fin de grado, y trabajos fin de master. Ha participado como profesor y coordinador en más de 290 cursos, talleres, seminarios de formación continuada y especialización para clínicos veterinarios en España, Portugal y América. Es profesor invitado de varias universidades extranjeras. Ha presentado más de 520 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Ha participado en más de 60 proyectos y contratos de investigación suscritos con diferentes organismos públicos y privados en el campo de la medicina veterinaria y humana. Ha publicado más de 160 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y 75 capítulos de libros, siendo editor de más de 25 de ellos. Es revisor y/o editor de más de 30 publicaciones biomédicas indexadas. Ha sido presidente del grupo de Especialistas en cardiología y aparato respiratorio (2000-2009) (GECAR) de la Asociación Española de Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA). Ha sido miembro del Consejo Nacional (2010-2016) de AVEPA y secretario y vocal (2010-2018) de la X vocalía (Canarias) de la misma asociación. Ha pertenecido a la European Society of Veterinary Cardiology, a la Academy of Veterinary Cardiology y a la European Society of Veterinary and Comparative Nutrition. Vocal de la Sociedad Española de Medicina Interna Veterinaria (S.E.M.I.V.) (1995- 2001) Actualmente pertenece a la junta directiva de la European Society of Dirofilariosis and Angiostrongylosis (ESDA) Obtuvo el Eitan Bogin Prize de la International Society of Animal Clinical Biochemistry (ISACB) en 2004. Es Premio a la Excelencia docente de la ULPGC en 2003 y 2018. Fue Veterinario del año español en 2007. Ha obtenido el I, II y III Premios laboratorios Boehringer de la RACVE, en 2014, 2015 y 2016. En 2019 ha obtenido el 1ª Premio de Investigación “Félix Pérez y Pérez” del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos. Es miembro de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife (2018). Es Socio de Honor del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas del Estado de Jalisco (COMVEPEJ). Guadalajara, Jalisco-MEXICO (2019). Medalla de Oro del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios del Principado de Asturias en 2019.