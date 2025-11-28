El legionario herido en Viator pierde una mano: manejaba explosivos en un ejercicio con fuego real

El accidente ocurrido en la tarde de ayer en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator ha dejado consecuencias irreversibles. Según han confirmado a Diario de Almería fuentes cercanas al caso, el legionario de 20 años que resultó herido de urgencia ha perdido una de sus manos debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la deflagración.

El joven, perteneciente a la VII Bandera Valenzuela de la Legión, fue evacuado al Hospital Universitario Torrecárdenas tras darse la voz de alarma en torno a las 18:30 horas. A pesar del dramático desenlace que ha obligado a la amputación de la extremidad, los servicios médicos han confirmado que el paciente evoluciona favorablemente dentro de la gravedad y su vida no corre peligro.

A medida que avanzan las horas, se esclarecen las circunstancias del suceso. Fuentes del Ejército de Tierra han ratificado a EFE que el incidente tuvo lugar mientras el militar estaba manejando explosivos durante un ejercicio con fuego real. Fue en ese contexto de maniobras cuando se produjo la detonación que le causó las heridas críticas.

La conmoción en la Brigada es doble, no solo por la juventud del herido, sino por el momento en que se produjeron los hechos. El accidente ocurrió apenas unas horas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, abandonara las instalaciones tras una visita institucional programada específicamente para mostrar su apoyo a la unidad tras la muerte del soldado Daniel Ruiz Mateo el pasado 31 de octubre.

La fatalidad ha querido que ayer coincidieran en el tiempo el nuevo accidente con el recuerdo del anterior. De hecho, la agenda de la ministra tuvo un marcado carácter humano: según testigos presenciales, Robles acudió personalmente al hospital para visitar a Alejandro Carvajal, el superviviente de la explosión de octubre, que aún permanece ingresado en el mismo centro sanitario donde ahora se recupera su compañero.

El suceso ha provocado la reacción inmediata de las asociaciones militares. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha emitido un comunicado en el que exige al Gobierno la declaración urgente de la "Profesión de Riesgo" para los militares. El colectivo denuncia lo que considera un "inaceptable abandono por parte de la Administración Pública" hacia los soldados que, como este joven legionario, sufren lesiones permanentes por el "riesgo inherente y constante" del manejo diario de armamento y explosivos.