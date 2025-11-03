Muere un inmigrante y otro resulta herido tras llegar una patera a Mojácar

Un inmigrante ha fallecido y otro ha tenido que ser evacuado al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa tras la llegada este domingo de una patera a la playa de la cala Granatilla, en el municipio de Mojácar.

Según fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió sobre las 14:20 horas, alertando de la presencia de una persona fallecida y otra inconsciente en la zona. En la operación participaron Guardia Civil, servicios sanitarios del 061 y los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja.

El 061 confirmó posteriormente la muerte de un varón y la evacuación de un joven de 21 años, que se encontraba inconsciente pero con respiración estable. Desde Cruz Roja informaron de que se había atendido a 25 varones adultos, con dos heridos en total, aunque sólo uno precisó traslado hospitalario.

Fuentes de la organización humanitaria han añadido que durante el fin de semana sus equipos han intervenido en cuatro llegadas de pateras a distintos puntos del litoral almeriense. En total, se ha asistido a 82 personas —dos grupos de 23, otro de nueve y este último de 25— en playas de de la costa almeriense.

Los equipos de Cruz Roja han proporcionado atención sanitaria, abrigo, alimentos y acompañamiento psicosocial, activando los protocolos habituales en coordinación con el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo y el 112 Andalucía.