Dos muertos y un herido grave en una colisión frontal en Tabernas

Dos personas han perdido la vida y una tercera se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente de tráfico a última hora de la mañana de este martes en la localidad almeriense de Tabernas. El siniestro, una colisión frontal entre dos turismos, se ha producido en torno a las 11:30 horas en el punto kilométrico 473 de la carretera N-340a.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de dos varones. La primera de las víctimas mortales es el conductor de uno de los vehículos implicados, un coche marca Opel, de 73 años. El segundo fallecido viajaba en el asiento trasero del otro turismo siniestrado y era hijo del conductor de este vehículo.

El padre del segundo fallecido, que conducía el coche en el que viajaba la familia, ha resultado herido de gravedad a causa del impacto. Tras ser estabilizado por los servicios sanitarios, ha sido evacuado de urgencia en un helicóptero médico al Hospital Universitario Torrecárdenas. El resto de ocupantes han sufrido heridas de carácter leve.

El servicio de emergencias 112 Andalucía ha movilizado hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061) y a los Bomberos del Poniente, que han tenido que intervenir para excarcelar a las víctimas, las cuales habían quedado atrapadas en el interior de los turismos tras el fuerte choque.