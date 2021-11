El neurólogo Pablo Quiroga desmitifica la epilepsia en un nuevo libro sin precedente

"Un libro que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia". Es el mensaje que se puede leer en en la portada de la nueva obra, sin precedente, publicada por el neurólogo almeriense Pablo Quiroga. Un texto en el que el autor desmitifica una enfermedad sobrecargada de miedos y prejuicios desde épocas ancestrales.

Tal y como el propio autor ha relatado a Diario de Almería, "he querido escribir el libro que me hubiese gustado leer para asumir de forma positiva y práctica la realidad, si hubiese tenido epilepsia, o para poder ayudar a un ser querido".

La experiencia y el conocimiento del doctor Quiroga han sido los pilares sobre los que se ha asentado esta 'guía' que, a pesar de su reciente publicación, se perfila como una herramienta esencial para comprender una de las enfermedades neurológicas más frecuentes.

Un texto "que ayuda al lector a contribuir con el propósito más importante de esta obra: comprender la enfermedad para ayudar a sacar de la sombra a las que la padecen. A echar por tierra mentiras relacionadas con mitos y leyendas que producen estigmas". "El propósito es poder contar con toda la información que nos permita gestionar estrategias que puedan ayudar a solucionar los problemas de quienes la sufren, de su familia y sus amistades", ha señalado el neurólogo.

El libro 'Epilepsia: verdades y mitos' está estructurado en tres partes. "Para hacerlo ameno durante el desarrollo de cada capítulo mezcla ganchos literarios que te vas a encontrar con preguntas que tienen su respuesta basada en evidencias científicas con la finalidad de echar por tierra mitos y leyendas consolidadas con el paso del tiempo en mentiras que se han arrastrado y que tanto daño hacen a quienes padecen la enfermedad", ha detallado Pablo Quiroga.

El libro

La primera parte se centra en conocer la epilepsia y su recorrido en la historia como la enfermedad sagrada, la enfermedad de los mil nombres, la epilepsia como un estigma milenario. "Vamos a conocer la definición y a qué llamamos epilepsia, ya que no todo lo que convulsiona es epilepsia y la epilepsia no solo es convulsión". "Además, vamos a comprender por qué creemos en lo que creemos, por qué nos formamos ideas, prejuicios y prototipos de las personas, y poder así ayudar a descubrir cómo y se forman los estigmas y autoestigmas", ha relatado el experto.

En la segunda parte, describe "verdades y mentiras que nunca te contaron sobre la epilepsia, que ayudarán a echar por tierra mitos y leyendas que llevan al rechazo y a la marginación". Mitos que se han consolidado con el paso del tiempo como por ejemplo: convulsionó y se tragó la lengua; sufrir epilepsia significa perder la conciencia, caer al suelo, convulsionar y echar espuma por la boca; las personas con epilepsia no pueden practicar deporte; la epilepsia es una enfermedad mental progresiva e irreversible; la epilepsia es contagiosa; las personas con epilepsia no pueden trabajar; las personas con epilepsia son agresivas, violentas y padecen locura; las mujeres con epilepsia no pueden tener hijos; los hombres con epilepsia no pueden tener hijos; las personas con epilepsia no pueden estudiar; la epilepsia es mortal o la epilepsia no tiene cura.

En la tercera parte, la obra brinda la información necesaria e indispensable para actuar ante una crisis epiléptica, muestra medidas sencillas, pero eficaces, que posibilitará ayudar de forma correcta a una persona con una crisis epiléptica. "Si llega esa oportunidad, quien tenga una crisis lo va a agradecer eternamente", ha subrayado Quiroga.

En este apartado enseña asimismo aspectos médico-legales de gran ayuda "que de alguna forma rigen los derechos y deberes de estas personas". "Derechos que nos pueden ayudar a gestionar varias situaciones como, por ejemplo, conseguir un empleo en condiciones adecuadas a nuestras limitaciones. Y deberes que no podemos obviar, recordar aquello que dice: La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y ante todo, enseña estrategias que ayudan a comprender aquello que dice: «Sé el cambio que quieras ver en el mundo".

El libro va dirigido a quienes padecen la enfermedad y a sus familiares, a centros educativos, a profesionales sanitarios, a universidades, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a pequeños y grandes empresarios, a los medios de comunicación.

Pablo Quiroga recomienda como estrategia "hacer una lectura rápida de todo el contenido y, una vez que se haya completado detenerse en los capítulos que más te hayan gustado para leerlos de nuevo. Puede ser una forma de descubrir grandes lecciones de gran ayuda".

El neurólogo ha considerado que "nos encontramos en un momento clave en el que podemos aportar nuestro granito de arena y unirnos a la campaña global 'Epilepsia fuera de las sombras', mostrando una imagen más adecuada a la realidad de las personas con epilepsia y mediante ello poder fortalecer su autoestima dando a conocer sus capacidades potenciales que permitan su integración a nuestra sociedad".

Sobre el autor

Palo Quiroga estudió la carrera de Medicina en una de las universidades más prestigiosas de su país, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en la ciudad de La Paz, Bolivia. Fue un estudiante sobresaliente por lo que durante su formación ejerció la docencia de auxiliar en la cátedra de Fisiología y Biofísica, además en la cátedra de Microbiología. Dicha docencia se consigue a través de un examen de competencia entre los mejores estudiantes. Tiene el grado académico de doctor en Medicina consiguiendo la calificación sobresaliente cum laude otorgado por la Universidad de Granada en España.

Es neurólogo y neurofisiólogo clínico, dos especialidades también realizadas en España a través de la vía MIR, que quiere decir formación a través de un examen de competencia a nivel nacional que permite la formación como médico interno residente. Durante su formación, le otorgaron el reconocimiento de residente excelente por la excepcional trayectoria seguida durante el periodo de formación como especialista en Neurología, según se refleja en dicha mención de honor.

Las dos especialidades le han permitido conocer la epilepsia en profundidad a través de la investigación y la atención médica.

Durante el desarrollo de su profesión –más de 20 años de experiencia–, ha visto las limitaciones y la marginación que sufren las personas con esta enfermedad. Marginación que acarrea reacciones negativas de no aceptación, logros académicos menores, pérdida de estatus que desacredita a la persona destruyendo oportunidades de trabajo y limita su integración a nuestra sociedad, motivos suficientes para escribir este manuscrito que pueda ayudar a estas personas y a sus familiares.

El libro ya se puede encontrar en las librerías y en las plataformas de:

Amazon

La Casa del Libro

Editorial Almuzara