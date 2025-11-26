Nueva York e Ibiza: una agencia de viajes confirma las 'escapadas' de lujo de Aureliano y Óscar Liria

Óscar Liria, a la izquierda, conversa con Javier Aureliano García, a la derecha, en una imagen de archivo.

La relación entre el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y su otrora diputado de Fomento, Óscar Liria, iba mucho más allá de los despachos del Palacio Provincial. El sumario del caso 'Mascarillas' ha puesto al descubierto un vínculo personal cimentado en viajes transoceánicos y veranos exclusivos, gestionados desde el corazón mismo de la trama: el municipio de Fines.

Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge la declaración de un testigo fundamental para entender la "connivencia" que los investigadores atribuyen a ambos políticos. Se trata del propietario de una agencia de viajes, quien además ostenta el cargo de Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Fines y se define ante los agentes como "amigo" de Óscar Liria "desde la infancia".

Su testimonio, prestado el pasado 19 de noviembre en el cuartel de Albox, tenía como objetivo esclarecer quién pagaba y cómo se organizaban los desplazamientos de los investigados. Lo que la Guardia Civil encontró fue la confirmación de que presidente y diputado compartían ocio de alto standing en fechas clave para la investigación (2016), coincidiendo con el inicio de la presunta actividad delictiva.

De la Gran Manzana a los congresos

Interrogado por la UCO sobre su relación comercial con los líderes de la institución provincial, el testigo reconoció haber gestionado desplazamientos para García. Si bien mencionó vagamente algún viaje profesional a ferias como FITUR, los agentes se centraron en los desplazamientos privados.

Fue entonces cuando el agente de viajes admitió haber organizado una estancia en Nueva York. Según consta literalmente en el acta de manifestación, el testigo declaró que "a este viaje sí recuerda que Javier Aureliano viajó con Óscar Liria". Aunque no pudo precisar la fecha exacta con seguridad ante los agentes, situó este desplazamiento en el tiempo señalando que "pudo ser en el año 2016", momento en el que la maquinaria de adjudicaciones bajo sospecha comenzaba a rodar.

¿Qué dicen los testigos? Entre las personas que declararon la semana pasada como testigos se encuentra una amplia variedad de profesionales con todo tipo de relaciones con los detenidos. Sus testimonios han sido usados por la UCO para corroborar las tesis de corrupción y el nivel de vida de los investigados. Teniente de Alcalde de Fines y dueño de agencia de viajes Clave: Confirmó el viaje conjunto a Nueva York de Javier Aureliano y Óscar Liria. Intentó negar el viaje a Ibiza, pero lo admitió al ver los WhatsApps. Fisioterapeuta de Javier Aureliano Clave: Desveló que el Presidente buscaba invertir en una parcela de 800.000€ en Nueva Almería y otra en Rodalquilar, lo que contrasta con sus ingresos oficiales. Inquilina de Javier Aureliano en Balanegra Clave: Confirma pagos al Presidente, aunque ella dice hacerlos por transferencia (contradiciendo la teoría de que todo era en B, pero admitiendo la relación comercial). Arrendatario con opción a compra de Javier Aureliano en Abrucena Clave: Confirma pagos de 350€/mes y un precio final de 123.000€ por una finca rústica. Comerciante en Rodalquilar Clave: Confirmó que un hombre (presumiblemente vinculado al Presidente) la llamó insistentemente para comprar un solar de su madre, demostrando la ansiedad compradora inmobiliaria de la trama. Administradora de una empresa de compraventa y alquiler de terrenos en Aguadulce Clave: Vendió terrenos a Javier Aureliano en Abrucena. Auxiliar administrativo del Área de Fomento de la Diputación Clave: Explicó el mecanismo: enviaba invitaciones "a las empresas que le indicaba el técnico o su jefe" sin cuestionar por qué. Esto confirma que la "invitación" era el filtro para el amaño. Ingeniero Clave: Trabajó en Planes Provinciales. Tuvo roces con Juan Antonio Manrique (Albaida) por bajas temerarias en obras en Pulpí. Albañil/Reformista Clave: Está haciendo la reforma de la casa de Fernando Giménez. Trataba los pagos y facturas directamente con la mujer de Fernando Giménez. Extrabajadora en la asesoría 'Al Miraya' (propiedad de Rodrigo Sánchez) Clave: Confirmó que Rodrigo Sánchez López era quien realmente llevaba la contabilidad y los impuestos de OYC, independientemente de quién fuera el administrador en los papeles. Trabajadora de GESA/OYC Clave: Confirmó que recibía instrucciones indistintamente de Rodrigo padre e hijo para ambas empresas, y que los administradores (como Óscar Muñoz) solo iban a firmar. Trabajadora de GESA Clave: Confirmó la unidad del grupo empresarial (OYC y GESA eran lo mismo en la práctica). Limpiadora de Fernando Giménez Clave: Confirmó que cobraba en efectivo (10€/hora).

El "olvido" de Ibiza y la prueba del WhatsApp

El momento de mayor tensión en el interrogatorio se produjo cuando los investigadores de la UCO preguntaron específicamente por las vacaciones de verano de aquel mismo año. La pregunta fue directa: ¿Organizó un viaje a Ibiza para Javier Aureliano y Óscar Liria en agosto de 2016?

Inicialmente, la memoria del testigo flaqueó. Negó recordar ese destino, desviando la atención hacia otro viaje a las Baleares, concretamente a Menorca, pero solo para Óscar Liria y su pareja. Aseguró que "no recuerda haber organizado un viaje a Ibiza a estas dos personas".

Ante esta negativa, la Guardia Civil puso sobre la mesa una prueba documental incontestable: un fragmento de una conversación mantenida a través de una aplicación de mensajería instantánea (WhatsApp) intervenida en los teléfonos de los investigados. En ella, el presidente y su diputado hablaban explícitamente de aquel viaje.

La reacción del testigo al ver la prueba quedó reflejada en el atestado. Tras examinar el mensaje, rectificó su versión inicial y admitió ante los agentes que, "viendo ese mensaje, lo de Ibiza puede ser", reconociendo finalmente que "es posible el viaje a Ibiza", aunque matizó que no lo recordaba con precisión.

La incógnita de los pagos

Para la UCO, estos viajes son piezas clave para demostrar, por un lado, la estrecha amistad que unía al presidente con el presunto cabecilla de la trama y, por otro, para rastrear el flujo del dinero. Los investigadores preguntaron insistentemente por la forma de pago de estas facturas vacacionales.

El testigo, intentando normalizar la operativa, declaró que "lo normal es por transferencia" y que "en este momento no recuerda pagos en efectivo realizados por estas dos personas". Sin embargo, un detalle llamó la atención de los investigadores sobre la operativa habitual del presidente de la Diputación: a pesar de contratar viajes internacionales, el testigo confirmó que "Javier Aureliano nunca estuvo en su agencia de viajes".

La investigación continúa ahora rastreando las cuentas bancarias para verificar si, efectivamente, esos viajes a Nueva York e Ibiza fueron abonados legalmente por los políticos o si, como sospecha la UCO en otras partes del sumario, pudieron ser regalos o pagos financiados con fondos de origen ilícito.