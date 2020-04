María y su perro, Joey, un ejemplo de desinfección para mascotas

Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del ser humano. Si hay una mascota que predilecta es, sin duda, esta. Especialmente su nobleza y su capacidad de adaptación a las costumbres domésticas hacen de los canes un animal de compañía idóneo. En España, desde luego, su presencia es recurrente y es que en torno al 40% de los hogares del país cuentas con una mascota y el censo hasta el año pasado superaba los 13 millones, de los cuales más del 90% eran perros.

Y de especial importancia está siendo en estos tiempos difíciles con la crisis sanitaria del coronavirus su presencia. Son compañeros de vida, miembros de la familia, y precisamente por ellos, ya desde el primer momento en el que se decretó el Estado de Alarma el Gobierno incluyó la excepción de su paseo, necesario. Eso sí, con limitaciones de tiempo y espacio en su recorrido. Pero sin duda, lo que ha estado en boca de todo el mundo es la posibilidad de que ellos, las mascotas, contagien la COVID-19, más aún cuando supuestamente el origen del virus se ha planteado siempre como animal. Desde entonces, los científicos de todo el mundo no han cesado en su trabajo para comprobar la susceptibilidad de los animales al mismo, algo importante por dos razones fundamentales, contagiar o ser contagiados y padecer la enfermedad.Pero, ¿pueden los perros contagiar el coronavirus a las personas? Resumiendo, en principio no. Las mascotas son más bien víctimas también de la enfermedad, pero no lo contagian. Y a esta conclusión se puede llegar por los análisis realizados en todo el mundo hasta la fecha. Sabemos que un gato en Bélgica dio positivo. Este animal vivía con su dueña que padeció el virus y fue ella quien lo contagió.

Más conocido aún es el caso del tigre del zoo de Nueva York. En su caso, el Laboratorio Nacional Veterinario de Agricultura norteamericano, que analizó al animal, concluyó que enfermó tras estar expuesto a un trabajador con la enfermedad pero asintomático, sin haber evidencias de que otras especies del recinto se infectaran, puesto que eran atendidas por otros cuidadores. Igualmente, el IDEXX, líder mundial de diagnóstico y software veterinario, ha anunciado que hasta la fecha la empresa no ha observado resultados positivos en mascotas por SARS-CoV-2, la cepa de coronavirus responsable del brote de enfermedad respiratoria por coronavirus 2019 (COVID-19). Por tanto, y mientras no sé demuestre lo contrario, los animales de compañía son otras víctimas del virus, totalmente inocentes para los humanos, pero sí un foco de peligro.

Los animales no contagian, pero sí son víctimas, pues pueden padecer la enfermedad

Por todo ello, es de vital importancia controlar a nuestras mascotas, especialmente en sus salidas y en la higiene de las mismas, aplicándoles la desinfección que nos realizamos a nosotros mismos.

En primer lugar, los paseos deben ser breves, exclusivamente para que hagan sus necesidades fisiológicas. El colectivo de veterinarios apunta a que antes de sacarlos a la calle hay que lavarse las manos y realizar el recorrido sin socializar, obviamente ni con otras personas ni que las mascotas lo hagan con otros animales.

Al volver a casa, los veterinarios piden la limpieza de las patas y el hocico con alguna toallita o bien un paño con una solución jabonosa con agua, preferiblemente para mascotas. En este caso inciden en que no se usen productos irritantes como lejías o alcoholes.

Las claves del 'pre' y el 'post' paseo -Salir a la calle Permitido desde el primer momento, pero con precaución

El estado de alarma tuvo desde el primer momento, y entre sus salvedades, el paseo a las mascotas. Eso sí, de manera solitaria, cerca del perímetro de la vivienda y evitando toda interacción con otras personas y animales. Y por supuesto, la brevedad de la acción, solo para las necesidades fisiológicas.

-Higiene Fundamental para evitar su contagio o que el virus entre en el hogar

Los científicos cada vez dejan más claro que los animales nocontagian la COVID-19, pero sí pueden padecerla y por supuesto pueden portarla en correa, patas.... Por ello, la desinfección al llegar al domicilio es de extrema necesidad.

En este sentido, hay muchas personas que están siguiendo y adaptando estos protocolos para preservar su salud y la de sus mascotas a su vida diaria en el encierro. Y además de manera muy interiorizada y efectiva. María Sierra Costela y Manuel Hernández Martínez con una pareja, vecinos de Roquetas de Mar, que tienen muy presentes los cuidados y los protocolos a seguir con su perro, Joey. Su mascota, acostumbrada a largos paseos por el paseo marítimo del municipio, ahora se conforma con unas salidas mucho más cortas, como marcan las limitaciones, pero “no lleva mal el cambio, ya que ahora pasamos más tiempo con él”, explica María, quien sí reconoce que está tan pegado a ellos ahora que cuando tienen que ausentarse para bajar al garaje para subir compra o similar lo escuchan llorar desconsoladamente, lo que demuestra su adaptación a la nueva cotidianidad y su necesidad de pasar más tiempo con sus dueños. María y Manuel, a fin de informar y esclarecer muchas de las dudas que tienen muchos almerienses con el proceso a realizar con sus mascotas cuando los sacan a la calle, han elaborado un vídeo para Diario de Almería donde muestran el protocolo que ellos siguen a su vuelta del paseo, y que comienza con la desinfección personal antes de proceder a la de la mascota.

Cada día, a Joey le desinfectan sus patas con una solución específica para perros, haciendo especial hincapié en las zonas internas y posteriormente secárselas bien. Una vez realizada la limpieza, “es esencial desinfectar la zona de entrada de la casa, donde hemos estado con nuestra mascota al llegar, con agua y lejía”, explica María.

Además, Joey puede decir que no puede tener más cariño y cuidados de su familia. Cada día lo cepillan para eliminar también los pelos sobrantes al tiempo que se le está quitando suciedad que tenía en los mismos y le dan un baño con un rango máximo de quince días. Ahora, más que nunca, los cuidados y el amor a las mascotas en tiempos difíciles es esencial, más para ellos, que siempre están ahí para devolverlo de manera desinteresada.