El PP suspende de militancia del presidente de la Diputación de Almería y dos cargos más

El Partido Popular de Andalucía desactiva de manera fulminante al hasta ahora máximo líder provincial en Almería, Javier Aureliano García, junto a otras dos figuras clave, proponiendo la "suspensión cautelar de militancia" de los tres tras una operación de la Guardia Civil que se ejecuta este martes por presuntas contrataciones irregulares. El seísmo político que estremece la cúpula popular de la provincia incluye también al vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y al regidor de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos detenidos en el marco de una investigación que impacta de lleno en el gobierno provincial y en la comarca del Almanzora. La decisión del Comité de Derechos y Garantías del PP-A es efectiva de manera inmediata, buscando un rápido esclarecimiento de los hechos.

El PP andaluz ha reaccionado con una celeridad inusual al abrir un expediente informativo contra los tres afiliados, una medida que se toma tras conocerse las últimas informaciones oficiales que emanan directamente de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. La nota oficial de la formación deja claro que esta suspensión cautelar se mantendrá en tanto se dilucida la verdad de los hechos que ahora son objeto de instrucción judicial.

La cúpula del PP andaluz espera que, una vez concluya el proceso de investigación, "no exista responsabilidad alguna" por parte de los tres afiliados, enfatizando su derecho a la presunción de inocencia.

La conmoción en las filas populares es máxima, obligando a un reajuste inmediato en la estructura del partido en Almería. De forma provisional, y para garantizar el normal funcionamiento orgánico, el actual secretario general provincial, Ramón Fernández-Pacheco, asume las funciones de la presidencia del PP de Almería. Fernández-Pacheco, que compagina este cargo con el de consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en el gobierno andaluz, toma las riendas del partido en un momento de máxima tensión.

La Guardia Civil ha ejecutado las detenciones en el marco de una investigación que pone el foco sobre supuestas irregularidades cometidas en procesos de contratación. Este escenario obliga al PP a equilibrar el respeto a la justicia con la necesidad de marcar distancia política de los cargos investigados.

Expediente informativo y presunción de inocencia

El paso dado por el Comité de Derechos y Garantías no es menor, pues supone la activación de un mecanismo interno para depurar responsabilidades si las hubiere, aunque el comunicado subraya insistentemente el "derecho a la presunción de inocencia" que asiste a Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez. Se trata de un mensaje dirigido tanto a la opinión pública como a la militancia de la provincia.

La investigación judicial se mantiene bajo secreto, aunque la repercusión de las detenciones ha sido inmediata en el panorama político provincial. Javier Aureliano García es una de las figuras más influyentes del partido en Almería, y su suspensión afecta directamente a la máxima institución provincial, la Diputación.

Las detenciones de este martes sitúan al Juzgado de Instrucción número 1 en el epicentro de la actualidad informativa, y su labor de instrucción resulta clave para definir el futuro político no solo de los implicados, sino también de la estabilidad institucional de la provincia.