Sin retoques ni consensos en la candidatura para las municipales del PSOE de la capital

En su encuentro de esta tarde en el espacio escénico Adolfo Suárez de Viator, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería ha validado la candidatura a la Alcaldía de la capital propuesta inicialmente por la dirección de la Agrupación Municipal que encabeza el diputado nacional Indalecio Gutiérrez y sigue su tramitación para recibir luz verde de los órganos regional y estatal. A pesar de que la militancia expresó en asamblea el pasado 24 de febrero su respaldo mayoritario a hombres y mujeres que no figuran en esa lista o no se han incluido en puestos de salida, la ejecutiva local no ha realizado ningún retoque ni reajuste en base al nuevo consenso que reclamaron con sus votos los afiliados y ahora todo dependerá de la Comisión Ejecutiva Federal, de la que forma parte el secretario de Estado almeriense Fernando Martínez, que en su reunión del próximo 18 de marzo tiene la última palabra.

Los estatutos del partido para los municipios de más de 20.000 habitantes recogen que las propuestas de los militantes no tienen carácter vinculante, de ahí que la dirección local no haya querido modificar ni un ápice su planteamiento que articularon, según fuentes de la Agrupación, en base a criterios como la renovación, cohesión interna y tirón electoral. De los 29 candidatos incluidos en la lista de la Agrupación, 25 han sido respaldados en asamblea, si bien la decisión de no incluir en los primeros puestos a actuales concejales del Grupo Municipal como Pedro Díaz, Lidia Compadre, José Antonio Alfonso, Eusebio Villanueva o Carmen Aguilar no convence ni a la propia candidata de los socialistas, Adriana Valverde, quien dejó constancia en aquella reunión de la ejecutiva local de su oposición al ostracismo de algunos de sus compañeros de legislatura.

Desde la dirección de la Agrupación se ha querido incorporar a los primeros puestos a cargos orgánicos y militantes que en los anteriores comicios no tuvieron ningún protagonismo en las listas como ocurre, por ejemplo, con Juan Francisco Colomina, Alonso Guerrero o Soledad Martínez. De cara a las elecciones locales del próximo 28 de mayo, la ejecutiva municipal que encabeza Indalecio Gutiérrez podía haber optado una lista de consenso o disenso porque no tiene ninguna obligación de respetar los resultados de la votación de la militancia. Así que la lista que recibió el respaldo mayoritario de la ejecutiva de la capital, a pesar de las voces contrarias como la de la candidata, se mantiene inalterable y superará sin obstáculos el trámite orgánico del comité provincial y regional a expensas de lo que decida el Federal en su reunión del próximo 18 de marzo en el que se aprobarán las candidaturas definitivas de los municipios de más de 50.000 habitantes.

Un “gran resultado” para el 28-M

El secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha augurado un “gran resultado” de los socialistas el 28-M, una cita en la que el PSOE “va a recuperar muchos ayuntamientos” y en la que el objetivo principal es “conseguir” la Diputación porque “los socialistas sabemos lo que necesitan nuestros pueblos y ciudades”. En el marco del Comité Provincial ha animado a los militantes a alcanzar la “revancha” tras los comicios autonómicos y que la victoria socialista sirva de “palanca” para garantizar, igualmente, la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones generales de final de año.

En la reunión celebrada ayer se ratificaron las candidaturas de los municipios de menos de 20.000 habitantes, al tiempo que se aprobaba el dictamen la Comisión Provincial de Listas para las listas de localidades de entre 20.000 y 50.000 habitantes y de los tres que tienen más de 50.000 habitantes (El Ejido, Roquetas y la capital). Lorenzo Cazorla a puesto en valor el trabajo realizado por las agrupaciones locales en la confección de las listas en las que la juventud juega un papel importante y con las que los socialistas confían en ganar los comicios. “La provincia debe estar gobernada por el PSOE”, un partido “más necesario que nunca” para Lorenzo Cazorla quien ha subrayado las medidas progresistas puestas en marcha desde el Gobierno de Pedro Sánchez como “tarjeta de presentación” de la gestión socialista.

"Un partido feminista que lucha por la igualdad"

“Los socialistas sabemos lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas y por eso vamos a ganar las elecciones municipales y, así, podremos seguir haciendo lo que mejor hacemos, que es gobernar para la gente”, ha defendido Lorenzo Cazorla, quien ha aprovechado la cercanía de la celebración del Día Internacional de las Mujeres para reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres y para animar a la sociedad a acudir masivamente a las manifestaciones del 8 de marzo. “Nuestro partido es feminista y es el que más ha luchado por la igualdad” siendo “el único que ha hecho políticas de igualdad en este país” porque la igualdad “es nuestra bandera y no podemos bajarla”, ha sostenido el líder de los socialistas almerienses.

“La ciudadanía nos tiene que identificar con las buenas políticas y ahí estamos los socialistas”, ha insistido y ha alentado a los candidatos y candidatas socialistas a “confrontar” con los cabezas de lista del PP. “Hay que recordar a la gente que esas personas representan al PP y hay que decirles lo que están haciendo en Andalucía y a lo que están oponiendo en España, porque están diciendo que no a todos los logros que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez que repercuten positivamente en la vida de las personas”, como ha sido la subida del Salario Mínimo Interprofesional o de las pensiones, ha puesto como ejemplos.