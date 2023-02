“No se puede culpar al caravanista si no hay espacios habilitados ni regulación en Almería”

Una autocaravana de vanguardia, blanca y reluciente porque apenas tiene un año, con un logotipo de NOMADAS.TV serigrafiado en la parte trasera, ha hecho escala en los aparcamientos junto al parque de las Familias. Es la colonia más grande de la provincia, superando el centenar de casas sobre ruedas noche y día, un punto marcado en foros y redes sociales de amantes de las caravanas pese a no estar habilitado ni tener ningún control. Antonio Marcos García, que el 1 de marzo estrena el primer canal y plataforma para caravanistas y viajeros, confirma el fuerte tirón de la provincia: “Almería tiene el clima ideal, naturaleza y playas, es una ciudad pequeña y amable con gente acogedora, un paraíso para los caravanistas”.

Lleva meses de grabación y anotaciones sobre los diferentes servicios y destinos de cada provincia y no entiende el déficit de áreas para caravanas de la capital almeriense, así como tampoco la “desregulación municipal” por la que se acaba atacando al usuario en lugar de potenciarlo. “No pueden culpar al caravanista ni atacarlo por estar aquí cuando no hay espacios habilitados ni una ordenanza que nos indique lo que no se puede hacer. Tenemos todo el derecho del mundo a estacionar como cualquier otro vehículo sin infringir normas de pernoctación ni desplegar toldos o sillas porque no está permitido”, argumenta.

En este sentido, el promotor de NOMADAS.TV tiene claro que la inmensa mayoría respetan la ley y los comportamientos incívicos son muy limitados y cuestiona que se asocie el sector a la falsa creencia de que quieren todo gratis. “Si en la capital se habilitara esta zona o cualquier otra se mantendría esta importante presencia. La mayoría de usuarios han invertido mucho en sus vehículos, algunos más de 200.000 euros, familias con alto poder adquisitivo que contribuyen a la economía local porque van a los restaurantes, supermercados y tiendas”, añade. En este sentido, Antonio Marcos asegura que los turistas de caravanas que vienen a Almería se suelen interesar por su gastronomía, busca información y visita sus monumentos y enclaves de interés. Un perfil diferente al de los jubilados centroeuropeos que realizan largas estancias y tienen menor implicación con el destino.

Es ahí donde se debe concentrar un mayor esfuerzo regulatorio. “Si mi caravana tiene autonomía para cinco días sin llenar y vaciar aguas, no existe ninguna insalubridad ni problema, lo que no es razonable es que algunos vehículos lleven un mes estacionados”, argumenta al tiempo que propone que se realice un control de las rotaciones de un máximo de 48 o 72 horas o las que se consideren oportuno. “En otras ciudades los agentes de Policía Local pasan con un lector de matrículas para saber quién incumple las normas. Pero debe haber vigilancia y control por parte de las autoridades para que no se cuestione injustamente al conjunto de los caravanistas”.

Antonio Marcos explica que no hay problemas de convivencia ni ha sufrido reproches vecinales. “Si pusieran un espacio de pago por estacionamiento en esta zona de la ciudad podrían crear puestos de trabajo y tener ingresos a cambio de prestar servicios básicos con los que atender a un sector turístico en crecimiento”. Otros amantes de las casas sobre ruedas defienden el comportamiento del colectivo y recuerdan que el estacionamiento en vía pública de autocaravanas, de idéntica categoría que berlinas y utilitarios, es totalmente legal y no se puede prohibir con normas y ordenanzas locales ajenas a la ley.

En este sentido, Marcos explica que habrá respuesta judicial por parte de las asociaciones y plataformas a los ayuntamientos andaluces que, como el de Roquetas, han inventado señales de restricción de autocaravanas porque carecen de validez legal. “No se puede prohibir, sin el toldo extendido, ni sillas ni mesas fuera y asentada sobre ruedas no se está pernoctando y eso lo autoriza la ley”, reiteraba hace unos meses a este periódico el conocido Álvaro Neil. Otro usuario de caravanas que ha disfrutado de estancias en Almería, Nacho Costoya, argumenta que “la actuación inadecuada de cuatro incívicos nada tiene que ver con nuestro modelo de viaje itinerante respetuoso y sostenible”.