La Ragua anuncia ahora que abrirá las pistas si se dan las condiciones

El Puerto de la Ragua ha pasado por varias fases durante apenas mes y medio. El pasado 12 de diciembre, el consorcio aseguraba en redes sociales que este año no se abriría ni la estación de esquí de fondo ni la de trineos. No había referencias a la nieve. Simplemente, no se iba a abrir. Ya está.

Diario de Almería se hizo eco del anuncio y lo publicó agregando, tras consultar varias fuentes, que sus instalaciones tampoco pueden abrir debido al triste estado de conservación en la que se encuentran, y que ese es uno de los motivos, junto a la ausencia de nieve, por la que el Puerto permanece cerrado. Horas después de la publicación. Las redes del Puerto de la Ragua regresaron al a vida: "No tenemos nada de nieve en estos momento, por lo que la Estación de Esquí de Fondo y Trineos no está abierta. Solamente se abrirá la Estación en cuanto haya suficiente nieve y las condiciones sean las idóneas para ofrecer un buen servicio. El Puerto de La Ragua está abierto para uso turístico. Os mantendremos informados. Desearos Felices Fiestas".

Explicaciones nuevas. Pero, en realidad, todo seguía igual. Cerrado.

Durante los últimos quince días de enero, la nieve cayó en el Puerto de la Ragua. Se llegaron incluso a acumular 2 centímetros de nieve en algunas zonas. No es mucho. Probablemente, no daba para abrir ni la pista de trineos ni la de esquí de fondo. Pero en una estación en la que apenas nieva, quizás la apuesta debería ser mantener el albergue abierto, o al menos el restaurante. Pero estos servicios se encuentran cerrados desde hace años y en condiciones lamentables.

Diario de Almería volvió a hacerse eco de la situación y publicó que el Puerto de la Ragua se mantenía cerrado con y sin nieve. Con preguntas constantes de los usuarios sobre la cantidad de nieve o el estado de las carreteras.

Y a los dos días, otra nuevo post del Puerto de la Ragua. "Buenas tardes, en el Puerto de La Ragua tenemos unos 2 cm de nieve y en zona de ventisqueros algo más. Sobretodo hay mucho hielo debido a las bajas temperaturas. Esperamos que pronto nos caiga lo suficiente para poder abrir nuestras actividades de Esquí de Fondo y Trineos. Mucha precaución, este fin de semana se prevén bajadas de temperaturas. Para información de carreteras consultar en la DGT carretera A337 km 25. Feliz Fin de Semana!".

Aquí ya se da otro paso. Se habla de abrir tanto la estación de esquí de fondo como la de trineos. Algo que apenas un mes antes se había descartado. Algo es algo. Algún paso se ha dado.

Aunque, pensándolo bien, la duda sigue ahí. Pues hay precedentes de caída de nieve abundante en las que ni una cosa ni la otra se puso a disposición de los ciudadanos. El mensaje del consorcio en redes sociales fue el siguiente: "Ojalá tuviéramos la maquinaria adecuada y la altitud como la tiene Sierra Nevada, ésta nieva ha durado muy poco debido a los cambios bruscos de temperatura, si, la verdad también es que no tenemos todos los medios para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Por parte de los trabajadores sentimos no poder hacer más. Un saludo".

El Consorcio Estación Recreativa Puerto de La Ragua es una empresa de capital público en la que las Diputaciones de Almería y Granada, así como los Ayuntamientos de Bayárcal, Ferreira y Nevada, municipios sobre los cuales se extiende la estación, poseen el 20% cada uno de las acciones de este Consorcio.

El debate se hace público en Diputación

El debate institucional de cara al público acaba de comenzar. Los hechos han llevado al grupo provincial de Ciudadanos a preguntar en el Pleno de la Diputación de Almería por las gestiones de la Diputación para recuperar la actividad en el Puerto de la Ragua ya que, por tercer año consecutivo, la estación de esquí y trineos permanecerá cerrada. Cuestión que desde el equipo de Gobierno han respondido diciendo que hay prevista una reunión con la Diputación de Granada para abordar este asunto.

Puesto que el Consorcio de la Estación Recreativa está participado por ambas Instituciones Provinciales junto con los Ayuntamientos de Bayárcal (Almería), Ferreira y Nevada, el portavoz de CS, Rafa Burgos, ha pedido que la Diputación de Almería reivindique su peso en esta empresa de capital público con el fin de revertir la situación. “Sabemos que los estatutos del Consorcio se cambiaron en 2022 después de seis años aunque no sirve de excusa porque es un tema que no se puede eternizar”, ha declarado Burgos.

“Nos preguntamos si se están buscando alternativas a la práctica de esquí para poder disfrutar de este espacio todo el año sin depender exclusivamente de la nieve en los meses de invierno”, ha planteado el diputado liberal, Rafa Burgos. “Presumimos de este recurso y lo utilicemos como reclamo turístico, pero no se le está prestando atención a todo su potencial”, ha denunciado el portavoz provincial de Ciudadanos.