Los restos de una antigua bodega del casco histórico son usados como contenedor en Almería

Escombros, hojas, botellas o paquetes de tabaco vacíos han colmatado los restos de la antigua bodega del siglo XIX descubierta en la calle Antonio González Egea, en el casco histórico, durante las obras para la instalación de nuevos contenedores subterráneos.

Suspendidas desde el pasado mes de febrero, la protección de la zona de obra mediante su vallado perimetral no ha terminado de salvaguardar en su totalidad los restos desenterrados, un conjunto de 14 vasijas, las cuales están siendo, paradójicamente, utilizadas como contenedores incívicos sin miramiento alguno.

Empleadas para el almacenaje y conservación de vinos a granel, estas tinajas, perfectamente “apiñadas y alineadas”, y de gran tamaño, no pueden ser recuperadas, ya que su extracción es casi una misión imposible, según el informe emitido en marzo por la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. No obstante, la intención es recuperar una de ellas, actuación a la que todavía no se ha procedido, mientras que los vertidos continúan a pesar del Ayuntamiento, quien indica que la empresa adjudicataria no puede acceder libremente a la zona de obras mientras estas sigan suspendidas.

De hecho, la Junta de Gobierno Local ha aprobado hace escasos días la que es la quinta suspensión ya que, según consta en el acta, aún no ha recibido por parte de Cultura las instrucciones “detalladas” de cómo efectuar la retirada de una de las vasijas, así como las condiciones técnicas en las que debe entregar este resto arqueológico a las institución museística donde sea depositada.

Mientras la situación siga siendo la misma, la orden de suspensión será mantenida, conteniendo el acta consultada medidas a adoptar por la empresa adjudicataria de las obras, entre las que figura el ejercicio de labores de guardia y custodia de la obra al objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas propuestas por la dirección facultativa