Última hora
Libertad con cargos para el presidente de la Diputación de Almería y el resto de detenidos

Sigue en directo la comparecencia del PP sobre el futuro de Diputación de Almería tras la operación de la UCO

El secretario general del PP andaluz y el presidente en funciones del partido en Almería informan a las 10:30 horas

El PP suspende de militancia al presidente de la Diputación de Almería y dos cargos más

Comparecencia de Antonio Repullo y Ramón Fernández-Pacheco
Comparecencia de Antonio Repullo y Ramón Fernández-Pacheco

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el actual presidente en funciones de la formación en Almería, el consejero Ramón Fernández-Pacheco, comparecen a las diez y media de la mañana para informar sobre el futuro de la Diputación Provincial tras la operación de la UCO en una segunda fase de la investigación del 'caso Mascarillas'. Los representantes del PP andaluz informarán sobre el relevo de los detenidos, que este jueves fueron puestos en libertad con medidas cautelares: el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, con acta de concejal en el Ayuntamiento de Almería; el vicepresidente Fernando Giménez, con escaño en el Ayuntamiento de Senés, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

A las pocas horas de conocerse las detenciones, el Comité de Derechos y Garantías del PP-A decretó la suspensión provisional de militancia de los tres arrestados a la espera de la evolución de la instrucción y del posterior juicio. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ya participó este jueves en un encuentro vespertino de Javier Aureliano García con su equipo en la Diputación Provincial, lo que presumiblemente fue una despedida de los diputados y asesores que lo han acompañado durante su presidencia.

También te puede interesar

Lo último

stats