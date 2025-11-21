Sigue en directo la comparecencia del PP sobre el futuro de Diputación de Almería tras la operación de la UCO

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el actual presidente en funciones de la formación en Almería, el consejero Ramón Fernández-Pacheco, comparecen a las diez y media de la mañana para informar sobre el futuro de la Diputación Provincial tras la operación de la UCO en una segunda fase de la investigación del 'caso Mascarillas'. Los representantes del PP andaluz informarán sobre el relevo de los detenidos, que este jueves fueron puestos en libertad con medidas cautelares: el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, con acta de concejal en el Ayuntamiento de Almería; el vicepresidente Fernando Giménez, con escaño en el Ayuntamiento de Senés, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

Relacionado Rueda de prensa de Antonio Repullo y Ramón Fernández Pacheco desde Almería

A las pocas horas de conocerse las detenciones, el Comité de Derechos y Garantías del PP-A decretó la suspensión provisional de militancia de los tres arrestados a la espera de la evolución de la instrucción y del posterior juicio. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ya participó este jueves en un encuentro vespertino de Javier Aureliano García con su equipo en la Diputación Provincial, lo que presumiblemente fue una despedida de los diputados y asesores que lo han acompañado durante su presidencia.