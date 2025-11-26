La titular del juzgado del caso ‘Mascarillas’ de Almería pide apartarse por “amistad íntima” con investigados

Los detenidos por la nueva fase del Caso Mascarillas ya están en el Palacio de Justicia de Almería.

La investigación del caso ‘Mascarillas’, que ha sacudido por completo a la Diputación de Almería y al Ayuntamiento de Fines tras la detención del ya expresidente provincial Javier A. García y otros cargos públicos del PP, afronta un nuevo episodio judicial.

La magistrada María Belén López, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, ha solicitado abstenerse de seguir al frente de la causa al concurrir una circunstancia de “amistad íntima” con personas que figuran como investigadas.

Según han confirmado fuentes judiciales a Diario de Almería, López comunicó su decisión a la Audiencia Provincial, que será ahora la encargada de decidir si acepta o no la abstención. La jueza asumió el procedimiento en 2022 tras su traslado desde Barcelona, pero permanecía de baja médica desde hacía meses y, de hecho, “tenía previsto desde hace mucho tiempo incorporarse” este martes 25 de noviembre por recomendación facultativa.

Aunque las fuentes consultadas no precisan quiénes son los investigados con los que la magistrada mantiene esa relación de amistad, en ámbitos jurídicos y políticos se apunta a un parentesco lejano con Javier A. García, detenido el pasado 18 de noviembre junto al exvicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, el hijo de este último y un funcionario provincial.

Todos ellos fueron arrestados en la segunda fase de la investigación que dirige la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El JAT mantiene el pulso de la investigación: el auto de los registros y detenciones ya fue suyo

La petición de abstención no paraliza la causa en absoluto. Desde el mismo momento en que López formula su solicitud, la ley establece que debe hacerse cargo del procedimiento su sustituto natural, en este caso el juez de adscripción territorial (JAT), Eduardo Martínez Gamero.

De hecho, fue este magistrado —y no López— quien dictó el auto de 66 páginas que dio cobertura jurídica a los registros masivos del día 18, cuando la UCO irrumpió en diez inmuebles, entre domicilios particulares, oficinas públicas y sedes de empresas presuntamente vinculadas al lucro ilícito, tanto por las primeras mordidas de material sanitario en plena pandemia como por la nueva derivada de obras públicas.

Martínez Gamero es también quien continúa actualmente impulsando las diligencias y quien mantendrá la instrucción mientras la Audiencia Provincial estudia la abstención de la jueza.

Una decisión que se resolverá con celeridad

Fuentes del Tribunal Superior indican que la Audiencia de Almería resolverá “en el menor plazo posible”, una vez se reparta la ponencia entre los magistrados.

El criterio habitual en casos de posible conflicto de imparcialidad es claro: si concurre causa de abstención, lo habitual es aceptarla para evitar futuras nulidades.

Mientras, la investigación avanza en paralelo, después de una semana marcada por:

La detención de cargos históricos del PP de Almería.

de cargos históricos del PP de Almería. La renuncia a todos sus puestos institucionales y orgánicos por parte de Javier A. García y Fernando Giménez.

a todos sus puestos institucionales y orgánicos por parte de Javier A. García y Fernando Giménez. La dimisión este martes del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, que ayer comunicó su salida tras 22 años en el cargo, alegando que quiere centrarse en su defensa.

La causa, que nació como investigación de mordidas por mascarillas en 2021, se ha ampliado ahora a contratos de obra pública y posibles delitos de corrupción cometidos durante varios años en distintas administraciones provinciales y municipales.

La pelota está ahora en el tejado de la Audiencia, mientras la instrucción sigue adelante sin pausa y bajo el mando del JAT Martínez Gamero.