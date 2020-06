Los 660 vigilantes de las playas almerienses, auxiliares contratados por la Junta de Andalucía en el marco del Plan de Empleo de Playas Seguras 2020, cumplirán mañana dos semanas de trabajo bajo el sol en los 13 municipios costeros de la provincia. Comenzaron el lunes 15 de junio a incorporarse paulatinamente a lo largo de los más de 200 kilómetros de playas de la provincia con el objetivo de que se cumplieran las medidas de prevención del coronavirus y el adecuado comportamiento por parte de los bañistas en sus mañanas y tardes de esparcimiento junto a la orilla del mar. Fueron una respuesta exprés, como las contrataciones que se completaron en cuestión de días, de la administración autonómica ante la incertidumbre que generó la pandemia sobre el futuro uso de las playas.

Los ayuntamientos aprobaron planes de contingencia con medidas específicas que varían de un término municipal a otro, pero necesitaban un refuerzo como el del ejército de auxiliares de la Junta para poder desarrollarlos sin temor a la propagación playera del virus por comportamientos irresponsables y ausencia de medidas de seguridad. Las funciones de los vigilantes contemplan precisamente la información a la ciudadanía, sobre las normas que establece cada localidad y aplicación de medidas de higiene, además de controlar el acceso y aforo a las playas e impedir incumplimientos de restricciones en las actividades deportivas y otros usos establecidas en base a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. “Los hemos puesto a disposición de los municipios con el objetivo de que puedan abrir sus playas sin miedo a que no se garantice la seguridad de los bañistas por la pandemia del coronavirus”, asegura la delegada territorial de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa.

En apenas una semana ya ha podido dar la bienvenida personalmente a la mitad de la plantilla del dispositivo, visitando los diferentes rincones y calas de la provincia, y ha aprovechado para agradecerles su aportación a la excelencia del destino turístico almeriense. “Son la cara amable de las playas andaluzas y la imagen de seguridad que estamos dando al mundo”, añade en relación a la importancia del litoral mediterráneo para uno de los principales motores económicos de la comunidad. El papel de los auxiliares será determinante en la percepción de los visitantes de dentro y fuera de nuestro país, por lo que la administración va a ser inflexible con los comportamientos inadecuados de los vigilantes.

“No vamos a permitir que una persona que no quiere trabajar perjudique al resto, y somos conscientes de que la inmensa mayoría están haciendo una gran labor, te diría que un 95% de los contratados, y los que no estén a la altura no pasarán del primer mes porque el contrato establece este periodo de prueba”. Otros, en cambio, han dimitido de su puesto en la primera semana. La Junta tramita ocho renuncias en Almería de vigilantes que alegaron circunstancias personales como que les ha salido un trabajo estable o que esta encomienda no se ajusta a sus expectativas. La máxima responsable de la Junta en la provincia también tiene claro que su función es informar y nunca deben intervenir, más allá de las recomendaciones, cuando se produzcan actitudes incívicas porque no tienen capacidad de sanción. “Les hemos pedido que tengan paciencia y no entren en conflicto, los incumplimientos reiterados se deben registrar y comunicar a la Policía”, añade Sánchez Torregrosa. De momento no se han registrado incidentes reseñables, si bien cuentan con una hoja de ruta para actuar ante las diferentes situaciones que se puedan dar.

La coordinación recae en el 112 Andalucía y Protección Civil que han estructurado la trama de auxiliares en torno a cinco áreas estratégicas y mantiene contacto permanente con los ayuntamientos. Y esa comunicación debe ser fluida porque cada municipio tiene sus propias condiciones de baño y disfrute de las playas, diferentes horarios y restricciones como comer, fumar, pasear por la orilla o jugar a las palas. En la noche de San Juan todos prohibieron las hogueras, pero cada ayuntamiento fijó un horario e incluso algunos las cerraron al público. “Los turistas pueden pensar que en todas las playas se puede hacer lo mismo, pero no es así y nuestros vigilantes están a su disposición para informarse”. Los auxiliares cuentan con teléfonos móviles que recibieron al firmar los contratos y también han sido equipados con una indumentaria con el logotipo de la Junta y el distintivo de Playas Seguras (camiseta y gorra blanca y pantalón azul) gafas de sol y crema solar, así como el kit de prevención de la COVID-19 con mascarilla, guantes y gel hidroalcóholico.

Sobre el proceso de contratación, la delegada expresa su rechazo a las críticas y recuerda que recibieron en 24 horas un total de 16.430 solicitudes que se procesaron exclusivamente en orden de llegada del correo sin ningún otro baremo. “Lo del enchufismo ha sido muy rastrero, en Almería hay contratados dos concejales del PSOE y uno del PP. Ha sido un proceso riguroso y con el respaldo de los sindicatos”. También tiraron de las bolsas de empleo existentes en esas categorías que se remontan al año 2008 y cerraron 55 contrataciones. La convocatoria era atípica por la emergencia y sólo contemplaba educación básica y menores de 60 años sin patologías previas y otros riesgos asociados al coronavirus. Sobre las plazas para personas con discapacidad, una de las críticas que se ha repetido esta semana, explica que aceptaron las seis solicitudes que se presentaron y ya están trabajando tras firmar su declaración responsable.

Tampoco se ajusta a la realidad, según la delegada, el baile de cifras relativo a los sueldos de los vigilantes. Y lo desgrana. “Hay mucho bulo, ningún auxiliar cobra 2.000 euros”. A un sueldo base mileurista, relativo a la categoría de vigilante según el convenio, le añaden tres pluses de productividad por los festivos, de turnicidad y de peligrosidad hasta hacer un salario mensual de entre 1.500 y 1.700 euros en función de las retenciones y situaciones particulares. La primera nómina llegará a finales de julio, por lo que si se irá por encima de los 2.000 euros al tratarse de mes y medio de caluroso desempeño. “Pedimos a la ciudadanía responsabilidad antes de cuestionar el trabajo de los auxiliares, su trabajo es fundamental para que se puedan abrir las playas almerienses en condiciones de seguridad”, concluye la delegada.