Más de 10.000 viviendas de uso turístico suman 49.000 camas, el 41% de las que tiene Almería

Tanto Roquetas como Vera, El Ejido o la capital han reconocido a Diario de Almería que están “vigilantes” por el florecimiento de este segmento y de momento no se están dando problemas de convivencia. Vera es la localidad con mayor número de viviendas con fines turísticos de la provincia y la única que supera las diez mil camas. Su alcalde, Alfonso García Ramos, explica que “hasta el momento conviven todas las tipologías de turismo sin ningún problema, si bien somos conscientes de que las viviendas con fines turísticos no son el modelo que asienta población en nuestro municipio”. El consistorio valora las diferentes opciones que ofrece la normativa regional para aplicar a nivel local una regulación de la manera más beneficiosa y sostenible para el crecimiento ordenado del parque de viviendas.

El control de la Junta en Almería: 25 sanciones en 8 años

El nuevo decreto viene a dotar al sector de legalidad y calidad con el que los consistorios determinan la “zonificación” en base al interés general y la Consejería de Turismo se mantiene como garante de que los inmuebles cumplen requisitos de confort y habitabilidad. Los inspectores de la Junta son los que deben determinar si estas viviendas turísticas cuentan con la climatización, el número de baños y ventanas, el ajuar doméstico y el espacio mínimo necesario nunca inferior a 24 metros cuadrados. No se pueden emplear las viviendas sometidas a protección pública, ni al completo ni por habitaciones, y no se podrá restringir el acceso a los huéspedes por razones de raza, sexo o religión. La norma no tiene carácter retroactivo y para que se adapten las que ya están inscritas en el Registro de Turismo tendrán un plazo de un año. Desde que se puso en marcha el primer decreto de 2016 obligando a las viviendas de uso turístico a inscribirse, sólo se han abierto 25 expedientes en la provincia por infracciones que en su mayoría se corresponden por operar en la clandestinidad (11), incumplimientos con obligaciones (7), alterar el presupuesto (5) o la inexactitud con los requisitos de funcionamiento (3) o de los datos aportados a la Junta (3). Los años con mayor número de sanciones son 2019 y 2023 con 6, seguido por 2018 con 5. El resto no han pasado de uno o dos expedientes.