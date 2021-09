“El western no solo es ver películas; es un estilo de vivir”

El largometraje Bendición. Sangre y nácar, del benaducense Andrés Macho, se encuentra en su recta final del rodaje. Se trata de su último trabajo, una película wéstern realizada en la provincia de Almería y con María del Mar Terriza Requena (Terry) como una de las principales protagonistas. El cine wéstern es algo que le viene desde siempre, incluso ha montado un pequeño decorado de estilo mexicano en su propia parcela (donde vive junto a su mujer y varios perros), al que ha llamado Rancho Majuelo, un set de rodaje que ofrece gratuitamente a aquellas personas almerienses del mundo del cine que quieran utilizarlo. Algunos le llaman “Cowboy”, otros “Bendición” –por su indumentaria de sacerdote– y también “Capitán” –por su atuendo de capitán confederado–. Sin ninguna duda estamos ante unos de los directores y guionistas de cine más activos de la provincia. No termina un proyecto cuando ya está comenzando otro nuevo. El género wéstern es su pasión, vive solo para ello.

–Andrés, cuéntame un poco sobre ti. ¿Qué edad tienes y qué estudios tienes?–Tengo 50 años. Realicé estudios básicos–¿Cómo te introdujiste en el mundo del cine?–Por mediación de mi amigo José Enrique Martínez Moya, gran investigador del cine almeriense–Dentro del cine, ¿qué profesión o distintas profesiones ejerces?–Soy guionista y director de cine, aunque en ocasiones también hago de actor y figurante –¿Por qué te dedicas a esto?–Porque es mi pasión. El mundo del wéstern no es solo ver películas y disparos, es un estilo de vivir –¿Y cómo te va?–Es muy gratificante, aunque no vivo de esto profesionalmente –¿Hijos?, ¿familia?, ¿mujer?–Dos hijos de 23 y 20 años de mi anterior matrimonio, que viven conmigo junto a mi actual esposa–¿Dónde aprendiste a interpretar? ¿Y a dirigir?–De muy pequeño en el colegio ya interpretaba en teatros. En cuanto a dirigir, supongo que también lo llevaba ya dentro. Fue fácil porque trabajo con personas fantásticas que me apoyan y se “dejan llevar”–¿Dónde y en qué decorados de cine de estilo wéstern has ejercido tu trabajo?–He filmado en los tres poblados de Tabernas. También en muchos parajes y sets que no tienen nada que ver con los decorados genuinos de siempre, incluso en mi propia casa tengo un set de rodaje wéstern –¿A qué te dedicabas antes?–Era camarero en un bar familiar con cincuenta años de antigüedad, el bar Salón de Benahadux–¿Tienes algún familiar que se haya dedicado a esto?–No –¿Tu vida privada se relaciona con tu trabajo?–Si, como he dicho anteriormente, mi casa es un set; pero también un decorado, al que he llamado Rancho Majuelo. En él se realizan rodajes gratuitos, está disponible para aquellas personas almerienses que quieren promocionar el wéstern y no tienen presupuesto. Aquí van y vienen a menudo gente, todos pasan por casa. Mi familia ya está acostumbrada.

"Una vez me pusieron un petardo en pecho con sangre falsa y al estallar me rompió algunas costillas”

–¿Qué proyectos has dirigido?–Regreso a Belén, una historia sobre el nacimiento del niño Jesús (versión wéstern), en la que dos desertores roban un dinero de la confederación y se esconden en Belén, finalmente reparten el dinero entre el pueblo. También he dirigido algunos vídeo clips para el grupo The Wanders y distintos encargos promocionales para eventos. Ahora estoy trabajando en mi propia película donde yo soy el protagonista y el director. El guión también es mío. La productora del filme es Ivonne König (una buena amiga)–¿Algunas claves para dirigir un corto o largometraje desde tu propia experiencia?–Para mí lo más importante es que la gente se ría conmigo, que se sientan a gusto con lo que hacen, tanto los actores como el equipo técnico. El poder pedirles opinión y dejar que todos aporten ideas, que se sientan como si el trabajo fuese suyo–¿Alguna anécdota divertida, curiosa y, por qué no, rara en algún rodaje?–Te puedo asegurar que el que trabaja conmigo no para de reír y divertirse mientras lo hace–¿Alguna vez te has lesionado físicamente interpretando?–Si. Una vez me pusieron un globo lleno de sangre falsa con un petardo en el pecho y al estallar me rompió algunas costillas. No sabían bien cómo hacerlo y sufrí yo las consecuencias.–¿Puedes hacer un breve resumen de los largometrajes y cortometrajes en los que has participado como figurante o actor?–He realizado muchos trabajos como para resumirlos en unas líneas. Te menciono una película donde he tenido un papel importante: Un bastardo, una ciudad y los muertos, de Dirk Roche. En este proyecto trabajé agusto, me dejé llevar por mí mismo e improvisé el texto a mi manera

"He filmado en muchos parajes y sets, incluso en mi propia casa tengo un set de rodaje western”

–¿Tienes algún proyecto actual o de futuro?–Como actor y con buenos papeles, estoy trabajando actualmente en dos películas de género wéstern. En la película de José Enrique Martínez Moya, titulada La marcha del diablo, donde hago de capitán confederado. Y en el largometraje anteriormente mencionado (que no sé si habrá finalizado ya), Un bastardo, una ciudad y los muertos, del director alemán Dirk Roche. También en Un sueño hecho realidad, de Toni Carre, aunque esta película no es del Oeste. Como director y guionista estoy realizando el largometraje Bendición. Sangre y nácar. Una apasionante historia donde Almería y mi pueblo (Benahadux) son los principales escenarios. Y como no, también Tabernas. La historia trata sobre un expistolero que ejerce de sacerdote y se ve envuelto en un tiroteo teniendo que huir a España. Una vez en Almería consigue un contrato de capataz en unas minas, pero el pasado le acecha. Es una película muy “almeriense”. Con esta película trato de dar la oportunidad a personas a las que nunca le han dado unos planos en un rodaje, unos diálogos propios, etcétera, y yo se lo ofrezco–¿Cuándo comenzaste a rodar Bendición. Sangre y nácar?–Hace justo un año. Aunque si no fuese por la pandemia que estamos viviendo ya la habría acabado–El fin del rodaje, ¿para cuándo lo tienes previsto?–Muy probablemente para el mes de octubre. Me queda el rodaje de unas cuantas escenas en las Minas de la Partala de Benahadux y, posiblemente, otras dos o tres escenas más en una peña flamenca de la capital, que considero que van a ser las escenas más bonitas de la película–¿Qué actores, actrices o figurantes participan en la película?–El principal protagonista soy yo, también están María del Mar Terriza Requena (Terry), Bruno Jiménez, Francisco Rodríguez, Raquel Herrería, Raquel Márquez, Aldara Cruz, José Uroz, Diego Miranda, Emilia Salmerón y Toni Carre–Actualmente, ¿preparas algún guión nuevo?–Si, el del largometraje Balas para una despedida, donde dirigiré mi propio guión y seré coprotagonista. Se trata de una película que llevaré a cabo junto a José Corral, que ejercerá de productor, y Miguel Montoya Sánchez (de la Asociación audiovisual MirameAlmería), que desempeñará su labor como realizador–Para terminar con la entrevista, ¿tienes alguna afición o actividad que te guste hacer en tu tiempo libre?–La arqueología es mi otra gran pasión. Pero una simple barbacoa familiar es lo máximo..., no puedo pedir más (se ríe). Actualmente estoy entretenido en la construcción de un poblado fronterizo en mi finca donde vivo. Este decorado pronto será otro set de rodaje