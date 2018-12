Fran Fernández: "Pido perdón a la afición"

Fran Fernández dijo lo siguiente en rueda de prensa después de la goleada en Villarreal. "Estamos mal, estamos dolidos por el partido y por el resultado, pero esto era un premio para nosotros. Pensábamos que podíamos dar una buena imagen, esto nos debe servir para aprender. Sabíamos que iba a ser muy difícil, hemos encajado demasiado pronto y todo se nos ha venido abajo. La presión no se ajusta, nos han hecho mucho daño al espacio y luego ya hemos jugado con el corazón, sin concentración. Nos vamos muy dolidos por la imagen dada, no esperábamos esto. No nos queda otra que levantarnos e ir a por los puntos a Oviedo. Hay que estar tranquilos, a la afición hay que pedirle perdón, esto imagen no es digna”.

Por su parte, el capitán Trujillo también habló nada más acabar el encuentro. "En casa somos fuertes, allí aguantamos un buen resultado. Tenemos un juego arriesgado, hemos intentado hacer lo que hacemos en Liga, pero se ha visto que no. No hemos tenido muchas ocasiones, el Villarreal ha hecho un gran partido y nosotros muy malo. Nosotros vivimos de la Liga, que es la realidad. Orgulloso de mis compañero de haber sufrido todos juntos. No debería afectarnos esta goleada. El Villarreal es muy superior, no hemos estado bien, cada vez que se acercaban, nos marcaban".