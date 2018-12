Un mercado con menos necesidad para el Almería

La seguridad que dan los puntos con respecto a la zona de descenso y el buen funcionamiento colectivo del equipo durante casi toda la primera vuelta, provocan que la secretaría técnica viva el mercado invernal que está próximo a abrirse con una tranquilidad inusitada. Atrás parecen haber quedado los años en los que se hacían obligatorias las incorporaciones de varios futbolistas para tratar de arrancar a un equipo sin constantes vitales. Con el desembolso y el riesgo que ello suponía, claro está.

Todo parece haber cambiado esta temporada. Ahora mismo, el conjunto de Fran Fernández no tiene ninguna necesidad especial en este mercado, que el próximo 1 de enero permitirá inscribir nuevos futbolistas. Es más, es posible que se produzca alguna salida, como la de Pablo Caballero, y no haya nuevas caras en la plantilla. La secretaría técnica diseñó un grupo amplio, que ha permitido al míster almeriense tener a lo largo de la temporada un amplio abanico donde elegir, por lo que las numerosas bajas apenas se han notado. Todo lo contrario que el año pasado, cuando Lucas Alcaraz tenía que llevarse cuatro o cinco jugadores del Almería B.

En principio, la única necesidad puede ser la de un delantero centro. Si bien Álvaro Giménez está rindiendo a un nivel muy alto, superior incluso al esperado, ni Sekou ni Caballero están para darle descanso. Al canterano se le ve fuera de sitio, no se ha terminado de adaptar a la categoría y su fuerte carácter le jugó malas pasadas con FF e, incluso, en el partido ante el Lugo. El club no ve con malos ojos una posible cesión para que tenga minutos. Igualmente, con Caballero no cuenta el míster, como ya dijo en pretemporada y como se ha demostrado durante la primera vuelta.

El central José Alonso apunta al filial El Almería B sí que tiene que ponerse manos a la obra en este mercado invernal para fichar varias piezas, que sean importantes para la segunda vuelta del campeonato liguero. Una de ellas parece que será el central sub’23 de la Cultural y Deportiva Leonesa José Alonso. El jugador ha tenido pocas oportunidades en León, donde sólo ha disputado un total de 7 partidos, alternando la posición de central con la de lateral derecho. El propio jugador ya ha hablado con Corpas y Rioja, con los que compartió vestuario en el Marbella, según informan desde León. En principio, José Alonso llegaría con la opción de realizar la próxima pretemporada con el primer equipo.

Si saliera alguno, el Almería trataría de hacer un esfuerzo por algún ariete de confianza, como es el caso de Dani Romera. El cañaero apenas juega en Cádiz, aunque la operación cuenta con el no del técnico Álvaro Cervera, que lo quiere junto a él, pero apenas si le da bola. La secretaría técnica rojiblanca busca alguien de su perfil: con ganas de triunfar y la humildad necesaria que le permita crecer a la sombra de Álvaro.

El parón navideño, igualmente, va a permitirle al míster recuperar a casi todos sus hombres lesionados o tocados. Los únicos que todavía necesitan algo más de tiempo son Gaspar y Fran Rodríguez.