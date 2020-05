Aguza: "Ojalá subamos como primeros, hay ambición"

Sergio Aguza tiene claro desde donde parten, con 50 puntos, y la meta que quieren alcanzar: el ascenso. Para ello estadísticamente sería necesario proyectarse a 75, aunque el centrocampista rojiblanco confía en que la cifra este curso esté finalmente por debajo debido a las peculiaridades de disputar lo más parecido a un play-off de once jornadas de duración. Hasta que llegue el ansiado reinicio liguero en el Carlos Belmonte queman etapas en la preparación física, que cifra en un 65% en la actualidad.

¿Creen que tienen el plantel con mayor fondo de armario de la categoría?

"No nos paramos a pensar en si tenemos la plantilla más completa, pero sí es compensada, larga y con muchas variantes. Cuantos más seamos para la causa, mucho mejor".

¿Qué tal lo de poder entrenar ya en grupos de 14?

"Entrenar 14 fue como la vuelta al colegio al juntarte con los compañeros. Habíamos coincidido en las instalaciones, pero no podíamos pararnos a saludarnos, ya hay 'feedback' a la hora de entrenar, conversar y ponerte al día. Anímicamente es mucho mejor por la facilidad para trabajar que hacer un circuito tú solo como si estuvieras lesionado apartado del equipo.

¿A qué porcentaje físico considera que están hoy por hoy?

"Aún nos queda por coger ritmo. Estas semanas nos van a venir bien, hasta que no empiece todo no sabemos cómo vamos a reaccionar porque los partidos serán muy seguidos y no estamos acostumbrados a esa continuidad. El equipo va a estar bien seguro porque es joven. Soy optimista y pienso que en esta reanudación vamos a encadenar partidos consecutivos con victorias. A lo mejor ahora estaremos a un 65% físicamente".

¿En qué semana de trabajo calcula que estarán en las mejores condiciones?

Nos dedicamos a entrenar y prepararnos lo mejor posible para la competición que resta. Los especialistas físicos y médicos se encargarán de saber cuándo tenemos que apretar o bajar la intensidad para llegar al punto óptimo en el inicio liguero. Ahora cogemos sensaciones".

¿Es lógico no poder celebrar un gol en un deporte de contacto?

"No nos hemos parado a pensar en el tema de las celebraciones ni lo he preguntado. Es raro que en el juego haya contacto y al practicarlo no piensas en evitarlo. A la hora de celebrarlo están evitando abrazarse, es algo extraño. Al inicio de Liga tendremos que preguntar".

El club lo renovó a usted y a varios compañeros, ¿es bueno mantener una columna vertebral?

"Conozco a la gente que ha renovado y es una base sólida. Los cimientos se pusieron la temporada pasada y ahora se están afianzando con gente nueva que aporta. El club ha acertado de pleno y nos va a ayudar para seguir creciendo con jugadores que llevan años compitiendo".

¿El tramo final se decidirá por la vertiente física o técnica?

"Imagino que estas 11 jornadas se van a decidir por pequeños detalles. Una vez enganchemos dos o tres jornadas el cansancio se irá acumulando y la calidad se va a sobreponer, también el aspecto mental será fundamental para saber competir y jugarlos".

Habló Guti de acabar como campeones de Segunda, ¿es una presión añadida?

"Presión no tiene el grupo porque desde el primer momento sabe que el objetivo es subir. Al principio parecía que era a largo plazo, dos o tres años, pero si se nos presenta la oportunidad no hay que desaprovecharla. Ojalá como primeros aunque esté difícil, hay ambición. Presión extra no tenemos, algunos la tendrán por no descender y otros por subir, cada cual se la aplica a sí mismo y debemos ser ambiciosos porque hemos estado todo el año luchando por ello y ahora no vamos a ser menos".

¿Ve difícil alcanzar la media de 75 puntos que vienen siendo necesarios para subir?

"Este año creo que las matemáticas van a cambiar un poco con la repartición de puntos. Habiendo tantos equipos de nivel, igual no hacen falta 75 para subir. El final de Liga no va a ser como otras temporadas y la puntuación necesaria para subir puede cambiar".

¿Cómo interiorizan eso de jugar sin espectadores en las gradas?

"Debemos acostumbrarnos a la realidad de jugar sin afición. Sabemos que toda la ciudad está con nosotros y no hay mayor motivación que esa porque somos conscientes de que nos jugamos el ascenso. Iremos sabiendo que todo el mundo está con nosotros. No pienso que haya que poner cartones en la grada, la realidad es la que es y hay que adaptarse sin olvidarse de todo lo que ha pasado, pero volviendo a la rutina tanto en lo deportivo como en lo social. Hay que mejorar cosas como país y está en nuestras manos".

Aguza: "Me entreno como nunca porque sé de la dificultad de un ascenso y no me puedo ni imaginar conseguirlo, sería algo maravilloso"

Conoce bien Segunda y en su currículum se resiste ese ascenso...

"Ascender sería lograr algo por lo que lucho desde que empecé en Segunda y nunca he tenido esa oportunidad. Sé lo difícil que es luchar por la zona alta porque da igual plantilla o presupuesto, nadie te asegura estar ahí con lo durísima que es la competición. Me entreno como nunca porque sé de la dificultad de un ascenso y no me puedo ni imaginar conseguirlo, sería algo maravilloso".

¿Van asumiendo lo de jugar cada 72 horas?

"Van a ser muchas finales consecutivas cada tres días sin tiempo para digerir victorias ni derrotas. Hay que saber estar en ese ecuador de tranquilidad y conciencia para saber lo que estamos jugándonos en cada partido".

Lleva tres tantos anotados, ¿le gustaría sumar más en su cuenta particular?

"Siempre termino con la espina de hacer más goles que los que hago por las oportunidades que tengo, pero no me planteo a nivel individual marcar más goles, si tengo que hacerlos para ayudar al equipo, encantado, pero firmo subir y no meter ninguno más".

¿Es importante contar con jugadores decisivos en el plantel?

"De los equipos de arriba somos unos privilegiados porque no dependemos de un jugador al tener una plantilla en la que Darwin, Juan Muñoz, Lazo, Corpas o el propio Barbero son desequilibrantes y atrás hemos sido muy sólidos salvo la mala racha. No dependemos de un jugador".

¿No verse afectados por un ERTE será un plus?

"Vamos a seguir siendo profesionales como hasta ahora, con trabajo y compromiso. Estamos muy agradecidos al club y lo sabe por las garantías que nos han dado. Nos tomaremos todo con humildad, trabajo y sacrificio para devolver esa confianza".

¿Pensando ya, por tanto, en ese el reinicio en Albacete?

"Se comenta que quieren empezar Segunda con lo que queda del Rayo-Albacete para nivelarlo todo, me da igual el orden, tenemos ganas de empezar y hacerlo con buen pie, con una victoria".