De frase hecha a obligación

Almería, 21 de mayo de 2020. Estimado Piñeiro, confío en que los jugadores estÉn mentalizados de que en junio no se va a dirimir una liga al uso, sino un play-off de once partidos, once finales, en el que como bien apuntaba Corpas la UDA tiene que enjugar una desventaja de cinco puntos respecto al Zaragoza y de seis con el Cádiz si, como también indicaba Guti, pretenden acabar la competición como campeones, algo que no se logró en los dos anteriores ascensos que mencionas. En 2007 fue el Valladolid y en 2013 el Elche, por lo que sería la primera pica en Flandes, si bien en 1979 la AD sí que logró esa gesta de subir como líder, por delante de todo un Betis. Por todo lo que expongo lo de salir con el cuchillo entre los dientes deja de ser una frase hecha para convertirse en una obligación de un plantel que se sabe con la deuda pendiente de compensarle a Turki al-Sheikh ser de los pocos clubes de la LFP que no han entrado en ERTE.