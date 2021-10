Alcoy califica de "surrealista" el arbitraje en Puertollano

Después del 1-1 ante el Calvo Sotelo Puertollano, en un partido en el que acabó con nueve jugadores y un gol anulado por presunto fuera de juego, el Club Deportivo El Ejido se marchó de tierras manchegas indignado con el arbitraje. Su técnico, Fran Alcoy, reconocía que "con lo único que no estoy contento con mi equipo es con el gol encajado al principio, que no debíamos encajar" y detallaba que "a partir de ahí todo ha sido bueno, hemos reaccionado, nos pudimos poner por delante, pero en el segundo tiempo me parece surrealista la expulsión de Sergio Pérez, que le cortan una jugada, nos pita falta a favor y todos esperan que saque amarilla al central de ellos pero nos sorprende sacando la cartulina al que le han hecho la falta y te deja con uno menos. Ya perdió el control el árbitro. Empezó a compensar y para rematarlo, anula un gol a Sergio Montero que es legal. Deben replantearse ver las imágenes y que miren el arbitraje que han hecho".

El entrenador celeste reconoce que "no soy de hablar de los árbitros, de hecho en más de veinte años de carrera en los banquillos no me han sacado ni una amarilla, pero lo que he visto en este partido hacía mucho que no lo veía". Una de las notas positivas es que, pese a las adversidades, "el equipo hizo un esfuerzo titánico", pero finaliza diciendo que "si no es el acierto es el árbitro, pero al final tienes que ganar partidos si quieres estar arriba".