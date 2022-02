Alcoy: "Hay que estar por encima del árbitro, de la suerte y de las bajas"

El paso de los días ha devuelto la sonrisa al vestuario del Poli El Ejido, tras la dramática derrota del pasado fin de semana, otra más, en casa ante el Atlético Levante. El equipo celeste estuvo bien en aquel choque y Fran Alcoy reconoce que "ese es el camino para la victoria". El míster cree que se deben olvidar de todas las circunstancias "que no podemos controlar, como el árbitro, la suerte, las bajas... y estar por encima". El choque ante el Puertollano comenzará a las 17:00 horas del domingo en el estadio Santo Domingo. De ganar, los celestes dejarían muy tocado a un rival directo. Esto piensa el entrenador valenciano del Poli:

CAMINO A SEGUIR: "A medida que ha ido pasando la semana el equipo ha ido levantando el ánimo; es verdad que hemos valorado el partido y estamos contentos de lo que el equipo hizo, el camino para ganar partidos es ese y nosotros podemos trabajar en lo controlable, como el juego, la intensidad, el ritmo... después lo que acontece alrededor de los partidos hay que esperar que cambie. Salimos dañados por el resultado y también por los daños colaterales de las sanciones de Checa y Tena, pero hay que ser positivos".

SUPERAR ADVERSIDADES: "Los chicos argentinos aterrizaron, se tuvieron que vestir los cuatro y participaron tres. No es lo normal pero es lo que podíamos hacer. Al final no tienes efectivos porque tienes lesiones, sanciones y otra vez estamos un poco en la misma tesitura, pero este mensaje ya lo hemos repetido muchas veces: es lo que tenemos ahora mismo y no nos podemos poner a dar vueltas; lo hemos hablado con la plantilla esta semana, perdimos sin suerte, nos perjudicó el árbitro... pero al final es dar vueltas a algo que no nos da puntos. Hay que estar por encima del árbitro, de la suerte, de las bajas, de jugadores que juegan sin estar preparados al carecer de entrenamientos suficientes... pero la competición no te perdona y los tres puntos están ahí el domingo, y esos como sea hay que sacarlos, estando positivos, y sacarlos".

"He tenido a Paco Candela dos años en el Villarreal y es un jugador muy versátil y experto, que nos va a ayudar mucho, creo que su fichaje ha sido un acierto"

OTRA FINAL: "Le llevamos cuatro puntos a nuestro rival del domingo, si les ganamos serían 7 y el gol average, por allí empatamos. Sería abrirle brecha a un equipo y sobre todo irte a 27 puntos, que a falta de 12 jornadas son muchos puntos de cara al objetivo de salvar la categoría. Hemos jugado contra rivales directos, al Socuéllamos le ganamos el average, al Levante no; y ahora tenemos otro partido de cuatro puntos. Hay que ganarlo. Los averages son importantes, pero aquí si tú sumas un número de puntos suficiente, le ganes a quien le ganes, vas a conseguir el objetivo".

AFICIÓN DE CALIDAD: "La afición aquí es grande. No viene en masa, es evidente, pero los que están son muy fieles. Fíjate la temporada que llevamso en casa, que es nefasta, y alguna vez nos han reprochado cosas, pero pocas veces. Siempre han estado animando al equipo; fuera han venido a casi todos los partidos y nos han alentado, y el otro día entendieron que el equipo jugó bien y lo dio todo. Puedes ganar o perder porque esto es un juego, pero no le puedes reprochar nada. También entienden que la situación en la que está el equipo no es fácil y necesitamos de su apoyo. Y el domingo más. Ya vimos el perfil de partido que tuvimos contra Socuéllamos o Levante y eso es lo que nos vamos a encontrar. Un partido en el que los dos equipos nos jugamos mucho, mucha responsabilidad y eso requiere saberlo jugar. Ahí la afición juega un papel fundamental y lo va a hacer como el otro día y como hasta ahora".

EVOLUCIÓN DE LOS NUEVOS: "Esta semana un poco mejor que el otro día. Juzgarlos ahora es ser injustos con ellos. Son buenos jugadores los cuatro pero necesitan una adaptación, coger forma, adaptarse a las costumbres del día a día, del juego en España... Allyson también está mejor, el otro día no pudo estar porque venía convaleciente de una pequeña rotura de fibras, esta semana está completando bien la semana y quizás nos pueda ayudar un poco. Todos los fichajes de invierno son jugadores que no vienen de competir y hay que darles tiempo, reinsertarlos a la competición de la forma más efectiva que podamos".

PACO CANDELA: "Lo conozco, lo tuve dos años en el Villarreal, es un jugador de mucha experiencia, un pivote/central con mucho bagaje en superior categoría, en equipos como Leganés, Fuenlabrada, Hércules, Villarreal, Sevilla... Nos viene a ayudar, hay que tener paciencia con él porque sale de una lesión importante y necesita ritmo de competición, pero su bagaje y su saber estar nos va a ayudar mucho: es muy versátil, tiene carácter y nos va a ayudar en el vestuario y en el campo, creo que puede ser un acierto para nosotros".