Alejandra Gálvez va de récord en récord

Alejandra Gálvez está siendo uno de los nombres propios a nivel deportivo en la provincia almeriense después de que a sus 45 años lograse el récord del mundo en 800 metros lisos en pista cubierta categoría máster F45. La atleta almeriense, responsable de la Unidad de Endoscopias en Torrecárdenas, quería más y el pasado sábado logró la mejor marca nacional en 1.500 metros listos en pista cubierta máster F45, logrando parar el cronómetro en 4:37:96. Para dar importancia al tiempo, sólo hace falta ponerse un reloj y cronometrar cuánto tarda cualquier mortal en completar esa distancia.

Lo curioso es que Alejandra Gálvez se ha batido a sí misma, ya que era ella quien tenía la anterior marca, bajándola ahora dos segundos. Y curiosamente la atleta almeriense ha completado 1.500 metros en algo menos, puesto que su marca personal es 4:35:36, aunque al aire libre, por lo que tiene próximamente un nuevo reto.

De momento, disfruta con su nuevo logro, conseguido en el meeting de Pista Cubierta de Antequera, Málaga Indoor Match, donde se citó la élite del atletismo. Humilde como pocos deportistas, la almeriense, que compagina su afición por el atletismo con su trabajo de médica en Torrecárdenas, asegura que no fue su mejor día a pesar de lograr la marca: "No me encontré del todo bien. Estamos a inicios de la temporada y aún estoy un poco atrancada".

La atleta del Trops Cueva de Nerja espera divertirse con la nueva temporada: "Próximamente irán mejorando las sensaciones porque poco a poco vamos a ir metiendo entrenamiento más específico, sesiones de más ritmo. Creo que las marcas pueden ir mejorando conforme vaya pasando la temporada de invierno, incluso de verano". Más allá de registros, Alejandra Gálvez disfruta realizando día a día su pasión, convirtiéndose en un ejemplo para quienes empiezan a practicar atletismo.