Álex Fernández renueva como ahorrador.

Efectivamente su media de éxito es extraordinaria y desde que llegase a Almería en la temporada 2014/2015 puede presumir de ser uno de los jugadores más laureados del voleibol español. Puede, sí, pero no lo hace, porque se lo impide su carácter. El tinerfeño Alejandro Fernández Rojas prefiere hablar en la pista y su ‘discurso’ no ha variado jamás: humildad, constancia y ‘cero’ estridencias. Eso es lo que convence a Unicaja Almería para renovarle por segunda campaña consecutiva, la cuarta en la historia particular entre ambas partes, que ha tuvo un paréntesis de dos años por el paso del líbero por Palma. Superliga y triplete de verde, doblete de palmesano y Copa del Rey como ahorrador de nuevo son sus ‘credenciales’. Arroja un balance de siete títulos en total, cinco de ellos en el Moisés Ruiz, y solo un año en blanco.

Con ese instinto ganador más que demostrado, Álex Fernández se queda al pensar que está en el sitio adecuado para satisfacerlo: “La motivación siempre es la misma cada vez que ficho por Unicaja Almería y es la de luchar por todos los títulos siempre y el estar vinculado a un ‘equipo top’ como este”. Quizá una de las claves que más éxito le ha otorgado hasta ahora es huir de la complacencia y de la vanagloria: “La verdad es que no pasa por mi cabeza eso de ser el ‘hombre título’ de este club, sino que lo único que pienso es dar el máximo de mí mismo, es ayudar al máximo a mis compañeros y es poder aportar todo para que el club levante títulos”. Por lo tanto, no busca inspiración en esa condición de infalible que le otorga haber sido campeón en cada una de las tres temporadas anteriores como blanquiverde.

A la inversa, Unicaja Almería ha tenido una ‘garantía’ en el canario, ya que siempre que ha contado con él ha ampliado su palmarés, en una relación de reciprocidad en el beneficio mutuo: “En la faceta técnica, como jugador, desde que llegué a Almería creo que he puesto énfasis en mejorar la defensa, ya que fue mi cambio de receptor a libero; también la veteranía te hace mejorar en muchos aspectos, sobre todo en momentos de presión, y en los clubes en los que he jugado, desde el primero hasta el último día existe esa presión de ganar títulos; eso es lo mejor y justo lo que busco en esta etapa de jugador”. Así explicado, queda claro que no hace falta cambiar en mentalización y la respuesta a la pregunta de qué espera de este próximo curso cae por propio peso: “Lo mismo que todos los años, intentar luchar por todos los títulos”.

Pero para lograrlo, Álex Fernández sabe que precisa de un buen equipo en el que encajarse y en el que cada uno cumpla con su trabajo, algo en lo que es consciente de que trabaja el club: “Espero que construya un proyecto muy competitivo, porque si está la posibilidad de jugar en Europa es justo lo que necesita; serán 12 jugadores de gran nivel”. En esa línea del ‘contexto’, no solo cabe la competición europea en la obligación de armarse bien, sino que la Superliga es cada vez más exigente y así seguirá creciendo: “Van pasando los años y el nivel va subiendo en España; hace pocos años solo existía la rivalidad entre Almería y Teruel, pero ya esta temporada pasada se ha visto que había cinco equipos dispuestos a luchar por todo”. A su lado, Casimiro: “Genial, porque es un grandísimo compañero y además almeriense”.

Las renovaciones del uno, anunciada la semana pasada, y del otro, dejan cubierta la posición de líbero en el próximo Unicaja Almería, dándole continuidad a la pareja de esta pasada campaña, que resultó un tanto agridulce: “Bueno, se ganó la Copa del Rey, que es un título muy importante, o sea, que por ese lado muy contento; eso sí, el final de liga estuvo rodeado de mala suerte en lesiones, por lo que se te queda mal sabor de boca al no poder luchar con todas nuestras armas, pero así y todo fue un gran año”. Precisamente con el ‘torneo del KO’ es con lo que se queda de todo lo vivido los meses atrás, pero más con la capacidad que con la consecución: “Fue muy bonito ver cómo el equipo no estaba en buena dinámica, pero en cuando llegó el momento importante sí supimos rendir al máximo”.

En todo caso, la 2018/2019 se debe tomar como un despegue que ha desembocado en el vuelo de la 2019/2020: “El método de Manolo Berenguel es trabajar muy duro y creo que esa es la única forma de conseguir luchar por todos los títulos, así que la dinámica que vamos a seguir supongo que será la misma”. En lo que también se espera una continuidad es en la apuesta definitiva de la ciudad por su equipo, vista en la mayor afluencia al Moisés Ruiz repartida además de manera constante: “Es lo que deseo, ojalá sea así, ya que la temporada pasada la afición respondió genial con el equipo, eran uno más en pista y confío en que seguirán con nosotros dando el máximo, igual que nosotros para ellos”. A la vuelta, Álex Fernández estará listo para entrar fuerte al trabajo: “Siempre mis veranos están rodeados de deporte para no perder la forma física y poder llegar a la pretemporada lo mejor posible”.

¿Se puede aplicar la filosofía del ‘surfero’ al voleibol?. Dice que no, que solo practica en verano porque durante la temporada el tiempo total es para el trabajo… pero se equivoca. Le sale innato, puede que impulsado por el Neptuno que adorna su piel, eso de encontrar la cresta de la ola y cabalgarla, sin darse ni cuenta, hasta la orilla.