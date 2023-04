Álex Gómez y el libro de autor del ascenso del ISE a Liga Femenina Challenge

Cuando el 1 de octubre el ISE CB Almería comenzó su andadura una temporada más en la Liga Femenina 2, todavía era pronto para comenzar a vislumbrar el gran éxito que estaba por venir siete meses más tarde. Por aquel entonces todavía no era el momento de comenzar a soñar con el ascenso. "Nunca estuvimos pensando en abril porque si uno piensa en el futuro se acaba perdiendo en el camino", son palabras de Álex Gómez, el técnico de este histórico equipo, quien ha pretendido seguir la filosofía puesta tan de moda por el Cholo Simeone de ir partido a partido.

En esta línea, Gómez tuvo las ideas totalmente claras desde el primer momento en el que el balón se puso en juego esta temporada. "Nuestra misión en el primer partido era ganar un partido, cuando lo conseguimos era ganar dos", señala uno de los grandes artífices de que el ISE esté viviendo estos días de gloria.

Una gesta que el propio técnico rojillo no se cansa de saborear. Es por ello que asegura "haber visualizado bastantes veces el partido", recordando ese momento que le "hizo sentir en paz y en total tranquilidad porque ha sido muy duro con tantos partidos en tan pocos días".

Ahora todo es felicidad, aunque nunca está de más recordar también los momentos complicados con ese "inicio de temporada en el que todavía no había llegado Mariana (Muadi) al equipo y Alicia (González) salía de una pequeña lesión de rodilla". Sin embargo, este ISE supo sobreponerse a las adversidades. "Incluso con esas situaciones conseguimos ganar en la primera jornada en Pontevedra en la prórroga", rememora Álex Gómez, quien quiere resaltar también el papel de la cantera, de la que no duda en decir que "ha sido una parte muy importante del equipo".

Ser una familia

Pero para el granadino la clave del ascenso "ha sido que además de tener unas grandísimas jugadoras son grandísimas personas”, así como contar con “un staff técnico tan trabajador e involucrado", considerándolo fundamental "para en esos momentos que son más complicados que el equipo esté unido y lo saque como grupo", destacando también el "sentirse todos una familia".

Por su parte, no se puede dejar pasar por alto la fase de ascenso disputada el pasado curso, tratándose de una experiencia fundamental para el gran éxito de este año porque, en palabras del técnico del conjunto almeriense, "para poder ganar has tenido que perder antes". Pero de lo que no cabe duda es de que el 23 de abril de 2023 es una fecha marcada ya para siempre con letras doradas en la historia del baloncesto almeriense.