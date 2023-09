El Almería y el Madrid, los que más gastan de España

El Almería ha reventado el mercado, protagonizando el gasto más alto de toda su historia. Hasta 51'5 millones de euros se ha gastado en la ventana de fichajes que expiró coincidiendo con el final del Almería-Celta. Y eso que ha sido el mercado estival en la que menos caras nuevas ha incorporado. Contando a Maximiano (algunas fuentes, como Transfermarkt, señalan que su préstamo ha costado medio kilo) y Baba como cedidos, ha pagado por la media docena de fichajes. Y no parvas cantidades, sino cifras que otrora hubiesen sido impensables, máxime en el mercado postpandemia, en el que los gastos se han reducido a la máxima potencia. Édgar ha sido el fichaje que más barato ha salido, abonando el Almería 4'5 millones de euros al Real Betis.

Sólo el Real Madrid, con 129'5 millones de euros, ha gastado más que el Almería, con 51'5. Los 103 kilos ―se antojan cortos visto su rendimiento― rumbo a Dortmund han hecho del traspaso de Bellingham es más alto de una Primera División que ha gastado 432'7 (el 24% es del mediapunta inglés), por los 477'6 recibidos. Aparte de Bellingham, Florentino Pérez ha puesto 20 por Guler, cinco por Fran García, uno por Kepa y medio por Joselu. El Celta con 35, cierra el podio.

El Almería ha protagonizado el mercado más animado a cuanto dinero se refiere de toda su historia, siendo, además, el equipo de la liga que ha pagado más por jugadores diferentes. Si es el segundo que más ha gastado, también es el segundo que más ha recibido. Con 43 millones, sólo le supera el Villarreal, con 109'5: Jackson reportó 37; Pau Torres, 33; Chukwueze, 20; Boulaye Dia, 12; Danjuma, 3; Morlanes, 2'35; e Iván Martín, 2. Restando lo gastado, el balance del Almería es de -8'5 millones, el tercero de la liga que más invertido, sólo por detrás de los 125'5 del Real Madrid y de los 14'5 de la Real Sociedad.

Montes ha sido la entrada más copiosa: catorce millones, guardándose, además, el Espanyol un 10% de una futura venta. El club catalán no cedió en todo el estío a pesar de que el futbolista se declaró en rebeldía, llevando al Almería hasta el límite. No rebajó sus pretensiones incluso en las últimas horas y provocó que la UDA tuviese que tirar de chequera con las limitaciones que tenía para el eje de la zaga. El futbolista amagó, según informó AS, con enviar un burofax al club no volver a vestir de blanquiazul y demandar al Espanyol.

De hecho, la de Montes es la entrada más alta de la historia del Almería, superando la de Appiah y El Bilal Touré (8'8 millones de euros el primero y algo más el segundo). El resto de fichajes se mueven en una horquilla similar. Por Koné la entidad almeriense ha pagado unos 7'5 kilos al Lorient en unas duras y largísimas negociaciones; por Lopy, 6'5 al Stade de Reims; por el 50% de los derechos de Arribas, 6 al Real Madrid; y por Pubill, 5 al Levante. La política es totalmente opuesta a la de los últimos años de Alfonso García. Si el murciano optaba por contratos cortos, todos los fichajes del Almería han firmado al menos por cinco años, yéndose a seis Pubill, Lopy y Arribas (Luis Suárez también cumple en 2029).

A las cifras económicas anteriores hay que sumarles los ocho millones desembolsados por Luis Suárez al ejercer la compra obligatoria tras la permanencia. No fue el Olimpique de Marsella el único beneficiado después de que el equipo de Rubi salvase la categoría, recibiendo el Sporting 80.000 euros por una cláusula en el traspaso de Mariño. El desembolso ha sido amortiguado por las ventas, destacando la de El Bilal Touré al Atalanta, que, con los 28 millones se convierte, sin contar variables, en la más alta de la historia del Almería. No todo fueron beneficios en el traspaso del delantero maliense, conocedores el resto de equipos del dinero fresco procedente de Bérgamo.

Posiblemente la cantidad que más ha sorprendido ha sido la de Olivera, recuperando los dos kilos que costó. Después de tres cesiones y un amago por colgar las botas, el extremo uruguayo recala en Los Ángeles, que se ha dejado más de cuatro millones por un jugador que apenas disputó 50 minutos en Segunda División y 82 en Copa del Rey. Por la pareja de centrales del ascenso y de la permanencia, la UDA ha ingresado 7'5 millones al abonar el Spartak de Moscú cinco por Babic (comenzó el curso como capitán) y el Gremio, 1'5 por Ely. La última cantidad es la misma que la dejada por Maras tras el ascenso del Alavés, con esa compra obligada. Los 43 kilos ingresados se completan con los tres que el Mallorca puso por Samu.