Revolución a medias en el Almería

Se esperaba un viernes frenético en clave almeriense con varias entradas y más de una salida. Y lo fue en el sentido de que la operación de César Montes no se cerró hasta los últimos minutos de un mercado que ya es historia, pero no por números al producirse sólo el fichaje del central mejicano y la salida de Guedes, cedido al Oporto B. Finalmente no aterrizó ningún otro mediocentro y sobre, todo, un tercer delantero. Tampoco salió Mendes, que no entró en las tres primeras convocatorias y que ahora se queda como tercer lateral derecho.

En el apartado de salidas, la mejor noticia para Vicente Moreno, que habló hace una semana de cambio de ciclo, es la continuidad de futbolistas con un papel importante durante las últimas temporadas, caso de Akieme, Robertone y Ramazani. Ambos están siendo de los jugadores más utilizados por Vicente Moreno (el hispano-ecuatoguineano y el belga fueron los mejores ante el Celta), pero su buen cartel en el mercado les empujaban a la rampa del mercado en esa política del Almería de no cerrarle la puerta a nadie hasta el punto de airear ventas de sus futbolistas más destacados.

En los últimos catorce días del mercado, el Almería, sin arrancar en liga, apenas ha incorporado a César Montes

César Montes fue el último fichaje tras dos semanas sin caras nuevas desde que el 18 de agosto se anunciase la llegada de Koné a pesar de haber materializado la operación de El Bilal Touré con más antelación que las de Darwin Núñez y Umar Sadiq, teniendo tanto dinero como margen de tiempo para acometer más fichajes. Se queda así el número de incorporaciones en ocho, de los que dos son en calidad de cedidos, si bien, en caso de permanencia, tanto Maximiano como Baba pasarán a ser propiedad del Almería.

Maximiano (procedente de la Lazio) aterrizó para la portería, mientras que la zaga ha sido reforzada con Montes (Espanyol), Édgar (Betis) y Pubill (Levante). Para la medular han llegado Lopy (Stade de Reims), Baba (Mallorca) y Arribas (Castilla), mientras que Koné (Lorient) aterriza para suplir el hueco dejado por El Bilal Touré. Los ocho fichajes llegan con el rol de ser titulares, disputándose Lopy y Baba un hueco en el teórico once tipo. También destaca por la apuesta por el producto tanto nacional como de futbolistas que han jugado en el fútbol español, alejados de esos melones por abrir de mercados como el sudamericano.

Contando a Édgar en la nómina de los cuatro centrales, para los dos puestos de la sala de máquinas apenas están Baba, Lopy y Robertone

Las salidas finalmente se han quedado en nueve después de no fructificar algunas como las de Mendes. Fuoli, De la Hoz y Portillo no renovaron (eran los únicos cuyo contrato expiraba en junio), mientras que Ely, Babic, Samu y El Bilal Touré han sido traspasados. A Eguaras y Sousa, con quienes no contaba Vicente Moreno, les quedaba un año más de contrato, rescindiendo ambos. Si la marcha de El Bilal Touré ―máximo goleador la pasada temporada― estaba más que cantada, destacan las bajas los dos centrales titulares del ascenso y la posterior permanencia, además de las bajas de De la Hoz, máxime al quedar la sala de máquinas cogida con alfileres. La de Samu es la otra salida de la base del equipo de los últimos años.

Aparte de esos nueve que acabaron el curso a las órdenes de Rubi por la rampa de salida han desfilado otros nueve, si bien la cifra puede bailar dependiendo de los criterios que se sigan (Albiar, por ejemplo, estuvo entrenando con el filial a pesar de que el club anunció que a partir del ejercicio 21-22 pasaría a tener ficha con el primer equipo). En este grupo están Solá, Guedes, Gutiérrez y Appiah, cedidos al Cartagena, Oporto B, Boston River y Rotherham United, respectivamente. El inglés, eso sí, acaba contrato con el Almería en junio de 2024. Además, Maras se queda en el Alavés tras el ascenso del conjunto vasco, Martos se marcha al Cartagena, Olivera ha sido traspasado a Los Ángeles y Albiar y Escobar rescindieron.

El primer equipo se queda con 24 fichas y algunas posiciones más cojas que otras. La portería está más que cubierta con Fernando, Maximiano y Mariño. El lateral derecho también contará con tres efectivos, caso de Pubill, Pozo y Mendes, mientras que el izquierdo volverá a ser de Akieme y Centelles por cuarta temporada consecutiva. Sin ningún central zurdo, el eje de la zaga será para Montes, Édgar, Chumi y Kaiky, pudiendo jugar también el ex del Betis en una medular en la que están Baba, Lopy y Robertone para dos puestos.

Vicente Moreno no contará ningún central zurdo, teniendo que jugar en ese perfil un diestro

En la segunda línea de ataque hay opciones tan diversas como las de Lázaro Vinicius, Embarba (Vicente Moreno lo está colocando por la derecha), Ramazani, Melero, Puigmal y Baptistao, pudiendo incluir en este apartado a Luis Suárez, quien sería el extremo izquierdo en un hipotético once tipo en el que esté Koné, el único delantero centro puro. Para este puesto de nueve se echa en falta un ariete con un perfil diferente, debiendo hacer esas labores de entrar desde el banquillo cuando Koné y Luis Suárez partan de inicio jugadores como Baptistao o Milovanovic, quien no destacó en la quinta categoría del fútbol español.

Revolución en 2020

La revolución se puede entender con las diferentes variaciones en el once y en el modelo de juego, pero no en cuanto al número entradas se refiere. De hecho, de los cinco veranos con Turki Al-Sheikh, el actual es, junto al de 2021, el que menos entradas se han producido sin contar regresos tras cesiones u opciones de compra. Durante ese estío firmaron Babic, Carriço, Pozo, Nieto, Puigmal, Curro Sánchez, Portillo y Sousa. La revolución como tal fue la de 2020, con hasta 17 caras nuevas: Makaridze, Cuenca, Chumi, Buñuel, Akieme, Centelles, Samu, Morlanes, Aketxe, Robertone, Carvalho, Ramazani, Olivera, Sadiq, Escobar, Juan Villar y Pedro Mendes

El primer año del jeque hizo una docena de incorporaciones: Rosic, Maras, Ozornwafor, Balliu, Jonathan Silva, Petrovic, Vada, Coric, Lazo, Appiah, Juan Muñoz y Darwin Núñez. A esos nombres hay que unirle el de Juan Ibiza, el único de los firmados ese verano por Alfonso García que debutaron. El pasado curso, por su parte, fueron once los fichajes: Pacheco, Kaiky, Mendes, Solá, Guedes, Melero, Baptistao, Embarba, Lázaro Vinicius, Milovanovic y El Bilal Touré.

También es el verano con menos salidas. En todos los demás se alcanzó la decena (siempre contando únicamente a jugadores que acabaron esa temporada). En 2020, cuando se produjo esa revolución en entradas, únicamente se marcharon diez efectivos: Rosic, Juan Ibiza, Martos, Romera, Jonathan Silva, Callejón, Aguza, Enzo Zidane Vada y Darwin Núñez. Un año después, la misma cifra: Rosic, Jero, Maras, Balliu, Petrovic Morlanes, Vada, Corpas, Aketxe y Escobar. El pasado verano también se marcharon diez futbolistas de los que consiguieron el ascenso: Makaridze, Carriço, Martos, Buñuel, Robles, Curro Sánchez, Lazo, Appiah, Juan Villar y Sadiq.