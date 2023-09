El Almería paga catorce millones por César Montes rompe los registros

Noche frenética en el mercado y noche frenética en el Almería, que acabó el último día de mercado, con la única entrada de César Montes, que firma hasta 2029. La del central fue la única incorporación, sin aterrizar finalmente ningún centrocampista más ni otro delantero. El viernes también estuvo frío en cuanto a salidas se refiere, marchándose únicamente Guedes, rumbo al filial del Oporto. Nombres como Akieme, Robertone o Ramazani, quienes estaban en la rampa de salida al ser de los principales activos de la entidad rojiblanca y con cartel en el mercado, también continuarán a las órdenes de Vicente Moreno. Mendes, que entró en la convocatoria de este viernes por primera vez, tampoco salió sorprendentemente a pesar de tener tanto a Pubill como a Pozo por delante de él.

El fichaje de César Montes se convierte en el más alto de la historia del Almería al abonar catorce millones de euros, superando lo abonado por Koné (en algo menos de diez) el pasado estío. El Espanyol llevó las negociaciones al extremo hasta el último momento y a la UDA no le quedó más remedio que irse a esos catorce millones de euros que darán mucho que hablar durante las próximas semanas. Los catalanes, que pagaron en enero ocho kilos por el zaguero, se guardan, además, un 10% en una futura venta.

Según indica AS, el futbolista amagó con enviar un burofax al club, con no volver a vestir de blanquiazul e incluso con demandar al Espanyol. Después se despidió en redes sociales de la afición perica: "Mentiría si dijera que han sido meses fáciles y no es mi estilo. Han sido tiempos duros, pero eso no puede ocultar el agradecimiento que siento hacia el Espanyol por la oportunidad que me dio y a los pericos por el cariño que me demostraron. Les deseo toda la suerte del mundo".

El zaguero mejicano ha sido objeto de deseo durante todo el presente estío, pero el Espanyol no ha cedido en sus pretensiones económicas. El futbolista ha ejercido presión durante toda la pretemporada estando al margen de sus compañeros, lo que le ha terminado de pasar factura al no ser convocado con la selección mejicana. El club catalán indica en su página que el Almería "pagará una cantidad fija más una serie de variables por alcanzar el total exigido por el Espanyol que, además, se reserva un porcentaje de una venta futura".

César Montes llegó al Espanyol en el pasado mercado invernal. A pesar de su edad (en febrero cumplió 26 años), aún no había dado el salto al fútbol europeo, al que se adaptó a la perfección. Llegó a disputar 22 partidos, en los que anotó tres goles a pesar de su posición. Mundialista, tenía contrato con el Espanyol hasta 2028 y un valor de mercado de ocho millones de euros para la prestigiosa Transfermarkt.