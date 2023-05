El Almería le buscará acomodo a Mendes y Sousa este verano

Todo pasa por asentar cuanto antes la permanencia de forma matemática y la plantilla nunca se va a desviar de ese discurso, como ya demostró Rubi tras la victoria ante el Elche, cuando en sala de prensa hacía un llamamiento para no caer en ningún tipo de euforia preventiva sabiendo que probablemente la cota de salvación este curso esté en los 41 puntos.

La dirección deportiva rojiblanca, no obstante, tiene que ir un paso por delante, comenzando a esbozar la próxima campaña, que en caso de certificar la permanencia estará focalizada en darle un salto de calidad al actual plantel rojiblanco. En ese contexto son ya varios los nombres que hay en la rampa de salida por cuestiones de distinta índole, bien porque su rendimiento no ha sido el esperado esta temporada, bien porque cumplen contrato y no renovarán.

En el primer grupo se encuentran futbolistas como Dyego Sousa o Houboulang Mendes, cuyo nivel ha estado muy por debajo de las expectativas. El estilete brasileño (33 años) ha pasado prácticamente desapercibido, disputando apenas 378 minutos, sin cumplir ese papel de tercer delantero centro para el que estaba llamado tras los fichajes de El Bilal Touré y Luis Suárez, rol que se han visto obligados a asumir compañeros como Leo Baptistao, en principio llamados a otras lides. Tampoco ha gustado a nivel interno el reguero de entrenamientos que se ha perdido durante el curso.

Ya en el mercado invernal se negó en redondo a salir en calidad de cedido esgrimiendo que no era ningún juvenil, pero teniendo todavía un año más de contrato por delante todo apunta a que este verano será forzado a marcharse a préstamo, para lo cual lo más probable es que el club tenga que asumir una parte importante de su fichal, o en su defecto será rescindido.

Tampoco ha impresionado la irrupción de Houboulang Mendes en el fútbol español. Más bien todo lo contrario. El lateral diestro, que llegaba el pasado verano procedente del Lorient francés con un contrato bajo el brazo hasta junio de 2026, ha mostrado carencias tácticas a nivel defensivo muy limitantes para competir en un campeonato de la exigencia de la Primera División española. Lo peor de todo es que tampoco parece que su evolución haya sido positiva, más bien al contrario, ha ido de menos a menos.

Con 25 años recién cumplidos y tres temporadas más firmadas todavía tiene margen de mejora y lo más lógico es que se le busque una salida en forma de cesión para que pueda pulir conceptos que en Primera le cuestan puntos al equipo.

A esas dos salidas se unirán otras dos prácticamente cantadas, las de César de la Hoz y Francisco Portillo, que no renovarán, si bien por cuestiones distintas. En el caso del centrocampista cántabro es el propio jugador quien a través de su agente (Álvaro Domínguez) no ha alcanzado un acuerdo para prolongar su relación contractual y todo indica que buscará aires nuevos. A estas alturas, de hecho, ya debe tener apalabrado su próximo destino al ser agente libre desde el pasado mes de enero.

En el caso del mediapunta malagueño es el club el que no ha presentado oferta para ampliar su estancia. El cuerpo técnico está muy satisfecho con su profesionalidad y la dirección deportiva también valora su compromiso, pero no tienen previsto que siga (en junio cumplirá 33 años).

Esas cuatro salidas aparecen como las más claras, pero obviamente no serán las únicas. La entidad se ve en la obligación de vender para seguir creciendo y en ese sentido varios jugadores aparecen en el escaparate para poder hacer caja. Los casos más claros son los de Srdjan Babic, Sergio Akieme o Lucas Robertone y, en en menor medida Largie Ramazani y Samu Costa.

Internacional por Serbia (disputó el pasado Mundial de Qatar) parece que ha llegado el momento de sacarle un buen pellizco a Babic. Central zurdo y de gran envergadura, en las oficinas del club tienen claro que este verano llegarán propuestas interesantes por él. Como recambio se buscará un perfil diferente que complemente a Rodrigo Ely, al que le resta un año más, ya que se parte de mantener en la terna a Chumi y Kaiky salvo imprevisto. Sería un central más rápido para defender mejor en espacios abiertos y con una salida de balón más aseada.

La venta de Akieme es otra de las grandes esperanzas. El lateral zurdo madrileño iba como un cohete hasta que se lesionó muscularmente y eso puede haber frenado algo su cotización de mercado, pero es otro de los futbolistas por los que seguramente haya rifa y se puedan amortizar de largo los 3'5 millones que costó en su día sacarlo del FC Barcelona.

El tercero postulado para una gran venta es Lucas Robertone, que está llamando a las puertas de la selección argentina con una actuación sobresaliente el año de su estreno en Primera. La Premier inglesa podría ser el siguiente paso natural para el ex de Vélez Sársfield. Menos claro se atisba poder hacer negocio con Samu o Ramazani, pero el club buscará alternativas en el mercado, mientras que tampoco se descarta alguna sorpresa como sacar un buen pellizco por jugadores como Marciano, seguidos por varios clubes de primera fila, o que asuman el papel destinado a Sousa subiendo al primer equipo.

De futbolistas como Kaiky o Lázaro el club espera que tras pagar la novatada de la adaptación al fútbol europeo vayan dando pasos adelante exponencialmente, lo cual dependerá en gran medida de que si Rubi continúa al frente del banquillo les dé más minutos. Lo mismo se piensa de otros jugadores con margen de crecimiento como Arnau Puigmal o Gui Guedes, que debe volver de la cesión al Lugo más curtido.

Luego están los futbolistas de base que en principio formarán los cimientos del proyecto 2023-2024 (hablando siempre en términos de salvación), lista en la que entrarían Chumi, Pozo, Eguaras, Melero, Embarba, Baptistao, Suárez, etcétera. Los laterales y el eje de la zaga, así como la zona de creación, serán las demarcaciones prioritarias a reforzar.