Un descuento alocado permitió al Leganés llevarse dos puntos que a los 15 minutos, cuando se quedó con un hombre menos, no podía ni soñar. Todo se resolvió en los casi diez minutos de prolongación que concedió López Toca, tras un asedio constante del Almería sobre el arco pepinero que no se tradujo en gol gracias a la inspiración bajo palos de Riesgo. El tanto local no llegó hasta el minuto 92 por medio de Morlanes, pero en el 99', un penalti inexistente señalado por el colegiado a instancias del VAR permitía al exrojiblanco Juan Muñoz establecer el 1-1 final.

Al conjunto almeriense le costó mucho esfuerzo hincarle el diente a un Leganés que desde el primer cuarto de hora de partido jugó con un efectivo menos por expulsión de Rubén Pérez. En primera instancia el mediocentro pepinero vio amarilla por un plantillazo sobre Lazo, pero tras revisar López Toca las imágenes de la entrada en el VAR, rectificaba su decisión para mostrarle roja directa al considerar que hubo contacto violento con la zona tibial del extremo gaditano.

Los rojiblancos ya dominaban el partido a esas alturas del encuentro, de hecho habían gozado de un par de buenas ocasiones de gol, pero sin eficacia rematadora. En su continua variación del once inicial, José Gomes disponía su 24ª alineación distinta en 31 jornadas disputadas, esta vez con una novedosa línea de mediapuntas en la que incrustaba a Robertone como enganche y a Lazo y Brian Rodríguez en los costados, buscando sin duda mayor profundidad por ambas bandas y que actuasen más como extremos que en el rol de interiores.

De todos ellos el más inspirado en el primer acto resultó el centrocampista argentino, hasta la fecha bastante dubitativo cada vez que se había desenvuelto como enlace con la punta de ataque, a la que retornaba Sadiq tras cumplir sanción. El ex de Vélez participó en todas las acciones ofensivas del equipo desde el primer minuto, asistiendo a Lazo en banda izquierda para culminar la jugada con un zurdazo repelido por Riesgo.

A los seis minutos Robertone conectaba en esta ocasión con Umar Sadiq tras un buen centro desde la línea de fondo que el ariete nigeriano cabeceaba seco y abajo requiriendo de la intervención de Riesgo sobre la misma raya de gol. La tercera ocasión de gol no concretada llegó al poco de resultar expulsado Rubén Pérez, de nuevo protagonizada por Robertone, que esta vez disparaba desde la frontal encontrándose con la respuesta de Riesgo en forma de paradón.

El Almería era el amo y señor de la posesión, por lo que el Leganés, mermado, buscó hacerle cosquillas a los rojiblancos a balón parado. Así llegaba la única ocasión clara para los madrileños en todo el primer tiempo gracias a un cabezazo de Bustinza tras un saque de esquina que Akieme sacaba bajo el larguero.

Antes del descanso José Gomes quiso mover el árbol realizando un cambio con marchamo ofensivo al retirar a Samú Costa, que hasta el momento era el encargado de incrustarse entre los centrales para sacar el balón jugado desde atrás al no estar Cuenca, y meter en su lugar a Juan Villar, reconvirtiendo a Robertone de mediapunta a mediocentro junto a Morlanes y ubicando al atacante onubense por detrás de Sadiq.

Villar se ha entonado en esta segunda vuelta liguera y el exosasunista gozó de buenos minutos desde que saltó al césped. En el arranque de la segunda mitad dispuso de una buena volea en el segundo palo que se marchaba fuera por poco y minutos después daba una gran asistencia a Sadiq que el nigeriano estrellaba en el travesaño de forma incomprensible, ya que tenía todo el arco para sí. Entre medias de ambas acciones el Leganés había probado fortuna con un disparo desde fuera del área de Rubén Pardo detenido por Makaridze con apuros.

El cuadro pepinero, pese a jugar en inferioridad, no renunció al ataque y a los 70 minutos de juego volvía a meterle el miedo en el cuerpo a Makaridze en un contragolpe conducido por Rubén Pardo que no pudo culminar gracias a la rápida salida del guardameta georgiano. Gomes dio entrada a la artillería que aguardaba en el banquillo tirando de Corpas, Villalba o Carvalho, pero el gol seguía resistiéndose.

Tanto es así que un trallazo a bocajarro de Akieme tras pase de Sadiq era repelido por enésima vez por Riesgo (se ganó una estatua en Butarque) y apenas un minuto después Juan Villar mandaba a las nubes un remate de cabeza que parecía franco tras un buen centro de Villalba desde la banda diestra.

Los minutos avanzaban y el ansiado tanto de la victoria no llegaba, si bien Villalba probó de nuevo fortuna en el 83' con un zurdazo raso que volvía a atajar Riesgo en una acción que previamente pudo registrar un penalti de Omeruo sobre Sadiq que el colegiado no quiso conceder ni el VAR revisar. Con el Almería volcado en el área madrileña, el atacante nigeriano mandó otro balón al larguero, esta vez al rematar un buen centro de Villalba, que desde su entrada al campo aportó mucha fluidez al juego ofensivo de los indálicos.

De la forma más insospechada se lograba el 1-0, cuando Morlanes irrumpía en la frontal del área llegando desde segunda línea para conectar un buen disparo raso a pase de Villalba ajustándolo lejos del alcance de la estirada de Riesgo, al que finalmente lograba batir para sumar tres puntos de oro que valían su peso en oro. Todo parecía resuelto, pero el VAR volvió a erigirse en protagonista al señalar un penalti fantasma de Maras que solo debió atisbarse desde la sala VOR y que Juan Muñoz se encargaba de materializar engañando a Makaridze.

La igualada impide que el Almería pueda seguir la estela del Espanyol, que en la jornada del viernes se imponía en Castalia, a la espera de lo que ocurra el lunes en el Fuenlabrada-Mallorca. El resultado mantiene a los indálicos sin poder ganarle a ninguno de sus rivales directos a la vez que permite al Leganés mantener el gol average particular a su favor.