El Almería, extramotivado, quiere borrar del mapa al Sevilla

El juvenil A del Almería buscará el miércoles (19:00 horas) pasar a cuartos de final de la Copa del Rey. Pero el cuadro rojiblanco aspira a todo y antes tiene uno de los encuentros más duros de la temporada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en césped natural. Los almerienses ya demostraron el pasado fin de semana no estar despistados en liga (2-1 al 26 de febrero) y este domingo tienen una oportunidad de oro para dar un golpe encima de la mesa. Enfrente estará un Sevilla que aún no ha perdido en la competición liguera (en Copa fue eliminado por el Real Betis), con once victorias y siete empates.

Tantas igualadas hispalenses han hecho que vean al Almería a siete puntos, pero un triunfo local les metería de lleno en la disputa por el liderato del grupo, que ahora ocupa el Real Betis tras el triunfo (3-1) ante el Cádiz en la jornada sabatina. Sin embargo, una victoria indálica borraría al Sevilla de esa lucha, que pasaría a ser cosa de dos.

El empate, en principio, no es negativo, acabando la jornada como líder por diferencia de goles y manteniendo al Sevilla a siete puntos. Por si la empresa no fuese jugosa, la motivación es máxima al ser el sevillano el único equipo que ha ganado esta temporada al Almería (2-3 en la tercera jornada). Desde entonces el equipo de Alberto Lasarte encadena catorce jornadas invicto, las últimas once, con victoria. Pero tal es la dureza del grupo IV que a pesar de esos números la UDA ahora mismo no es líder por esa victoria bética.

La polémica por el horario del encuentro le pone más picante al partidazo. La entidad almeriense solicitó jugar el viernes o el sábado para tener más horas de descanso de cara al duelo copero ante el Alavés, pero el Sevilla no aceptó la solicitud a pesar de que en la primera vuelta el Almería accedió a la propuesta sevillana en cuanto al horario se refiere. El asunto ha hecho que la UDA se presente aún más motivado, destacando la presencia de Rachad, que el pasado miércoles se estrenó como goleador en su debut con la selección española sub-18.