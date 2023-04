El Almería femenino se complica la vida (1-5)

El Almería femenino sufrió una severa derrota, la quinta consecutiva, ante el filial del Betis. Un resultado con el que las rojiblancas se complican la vida, pasando su segunda semana en puestos de descenso. Ahora las indálicas tienen la permanencia a tres puntos después de que el Unión Viera sumara los tres puntos esta jornada sin jugar al tocarle enfrentarse al ya retirado Santa Teresa. Todo ello cuando tan solo restan seis fechas para concluir la temporada.

Las rojiblancas afrontaban ante el Betis B un partido clave en su lucha por la permanencia en la categoría de bronce. Las almerienses recibían al filial verdiblanco con la necesidad de llevarse los tres puntos para salir de los puestos de descenso, a lo que cayeron la pasada jornada tras encadenar su cuarta derrota consecutiva, por lo que la victoria era fundamental.

Álvaro García Búrdalo volvía a contar una vez más con la baja de Anita París, que cumplía su segundo partido de sanción tras su expulsión contra el Valencia B. Además, el técnico rojiblanco tampoco tenía a su disposición a Lorena, quien la pasada jornada en la derrota contra el Atlético Baleares vio su quinta cartulina del curso.

Casi no había empezado a rodar el balón cuando Pierina adelantó a las visitantes después de que se marchara en carrera, plantándose sola ante Carmen Belmonte y no perdonando para poner en ventaja a las verdiblancas. A las rojiblancas les estaba costando generar peligro sobre la portería de Sonia. Las principales ocasiones estaban siendo protagonizadas por las visitantes, si bien no volvían a probar a Carmen Belmonte. En el minuto 20 Laura Moreno lo intentó, pero Belmonte se estiró para evitar que las béticas ampliaran el marcador.

Más tarde, Mireya tuvo que cortar el balón y mandarlo a saque de esquina cuando Pierina se disponía a disparar a placer. En el 23' las rojiblanca se quedaban en inferioridad numérica después de que la colegiada la expulsara por agarrón una jugadora rival cuando se marchaba en carrera par plantarse ante Carmen Belmonte.

La falta la pegó Sabrina, mandando el balón a la madera. En el rechace la volvieron a tener las verdiblancas, topándose con la reacción de Carmen Belmonte. En el minuto 26 en un saque de esquina las bética Noemí pusieron el segundo. Justo en ese momento Álvaro García Búrdalo ejecutaba su primer cambio, retirando del terreno de juego a Ángela Moreno para dar entrada a Lucía y volver a jugar con cuatro defensas.

No restaban ni diez minutos para el descanso cuando la verdiblancas anotaron el tercero, protestando las almerienses falta sobre su portera. Ya en el descuento la tuvo Pierina, reaccionando la guardameta almeriense para evitar el cuarto.

El segundo tiempo arrancó con el mismo guión, teniendo Pierina la primera del segundo acto a los pocos minutos. No estaba siendo el día de las rojiblancas, que también sufrieron la lesión de Mar. Justo entonces la tuvo otra vez Pierina. Pero tardarían en recortar distancias las rojiblancas con un disparo cruzado desde la frontal de Eva Ortiz, que acababa de salir hace unos minutos.

Superado el cuarto de hora la volverían a tener las verdiblancas, realizando otra estirada Carmen Belmonte. Más tarde Marion anotaría el segundo de las rojiblancas, pero su tanto sería anulado al señalar falta previa. Poco a poco iban apretando las rojiblancas, que estaban viendo como una semana más se marchaban sin los tres puntos del Emilio Campra.

A la media hora de la segunda parte probó fortuna Fátima, que se había ido en carrera, pero se topó con una defensa. Después del saque de esquina a la contra la tendría la bética Carla, topándose una vez más con la estirada de Carmen Belmonte, que estaba evitando una goleada aún mayor. Pero a falta de cinco minutos para el final Pierina llevó el cuarto al marcador y terminó por sentenciar el partido. No obstante, el partido no había terminado todavía y Marina con una falta desde la frontal hizo el quinto.

La próxima semana no habrá competición en la Segunda RFEF Femenina, visitando las rojiblancas a La Solana dentro de dos. Por su parte, el filial verdiblanco recibirá en la Ciudad Deportiva Luis del Sol al Unión Viera, rival directo de las almerienses en la lucha por la permanencia.