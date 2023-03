El Almería femenino afronta una cita clave por la permanencia

No está siendo una temporada fácil para el Almería femenino, que está peleando por conseguir la permanencia en su estreno en Segunda RFEF. Las rojiblancas reciben este sábado (17:00 horas) al filial del Betis en un encuentro al que llegan necesitadas de una urgente victoria. El conjunto indálico regresa al Emilio Campra tras caer goleadas la pasada jornada en su visita al Atlético Baleares, entrando en la zona roja de la tabla al tener la misma diferencia de goles con el Unión Viera, pero habiendo anotado menos.

Por si no fuera poco, el conjunto canario sumará esta jornada los tres puntos sin necesidad de jugar al tocarle esta jornada el encuentro contra el retirado Santa Teresa, mientras que las rojiblancas harán lo propio en la última fecha del campeonato. De esta manera, el conjunto dirigido por Álvaro García Búrdalo está obligado a vencer para abandonar los puestos de descenso.

Las rojiblancas no pasan por su mejor momento, habiendo encadenado el pasado sábado su cuarta derrota consecutiva y quinto partido sin vencer. Las almerienses no se llevan los tres puntos desde el 12 de febrero cuando lograron imponerse por la mínima en su visita al Cáceres B. Además, sus números en casa esta temporada no son nada halagüeños, habiendo conseguido tan solo una victoria en el Emilio Campra en el presente curso. Así, el Almería femenino no se lleva los tres puntos como local desde el 27 de noviembre del pasado año cuando se impuso a La Solana.

Por su parte, su rival viajará hasta tierras almerienses en un gran momento. El filial verdiblanco, al que las almerienses ganaron por cero a dos en el encuentro de ida, ocupan la sexta posición y viene de ganar cuatro de sus últimos cinco partidos disputados. Asimismo, la única vez que cayeron en este tramo fue en su visita al Madrid CFF B, por lo que no será un choque nada fácil para las rojiblancas.