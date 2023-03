El Almería juvenil visita Ceuta con el liderato en la cabeza

Después del histórico subcampeonato en la Copa del Rey, el juvenil de la UD Almería regresa este sábado (11:00 horas) a la competición liguera. Los rojiblancos visitarán al Polillas Ceuta, antepenúltimo clasificado y al que vencieron tres a cero en la ida, con el propósito de mantenerse en la lucha por el liderato.

Con la disputa el domingo del derbi hispalense entre Betis, primero, y Sevilla, segundo, el conjunto de Alberto Lasarte necesita los tres puntos para seguir soñando con volver a ocupar la cabeza de la tabla. No obstante, los indálicos no podrían alcanzar el liderato este fin de semana puesto que están a tres puntos de los verdiblancos, al que le ganan el gol average, y a uno de los sevillistas de manera que no será posible adelantar a ambos en la tabla.

Los almerienses llegan a la cita en el otro lado del estrecho como terceros clasificados después del empate sin goles la pasada jornada en el duelo contra el líder Betis disputado en el Francisco Pomedio. Es por ello que después de haber sufrido dos derrotas, antes tan solo había caído una vez esta temporada, en los últimos cuatro partidos ligueros los indálicos quieren iniciar una nueva racha de victorias.

Por su parte, el conjunto ceutí venció la pasada jornada en su visita al colista Algeciras en un encuentro clave en la lucha por la permanencia en este grupo IV de la División de Honor Juvenil. Una salvación que los de la ciudad autónoma tienen a doce puntos, por lo que en su caso necesitan urgentemente la victoria este sábado para seguir en la pelea por mantenerse.