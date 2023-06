El Almería tiene el sí de Iraola

Los banquillos de Primera División son habas contadas. A la hora de redactar esta información siguen libres los de UD Almería, Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Getafe. Y un aleteo de mariposa en Budapest, donde el Sevilla alzó su séptima Liga Europa provocando la continuidad de José María Mendilibar, puede provocar casi de rebote que Andoni Iraola acabe en el banquillo rojiblanco. Los acontecimientos se sucedieron casi de forma frenética al término de la competición liguera.

Iraola ya había anunciado que no seguiría al frente del Rayo y al poco, tras abrochar la salvación en Cornellá, era Rubi quien hacía lo propio. Entre medias de uno y otro anuncio el Sevilla enderezaba su temporada en tierras húngaras, por lo que los planes iniciales de contar con Iraola para el nuevo proyecto de futuro (se habló incluso de la existencia de un precontrato) se vieron frustrados al apostar la directiva sevillista por mantener a Mendilibar en contra del criterio de Monchi, por lo que el de Usúrbil se quedó con el paso cambiado.

Ese detalle provocó que explorase nuevos horizontes a nivel europeo, donde equipos clásicos como Leeds United en Inglaterra, Celtic de Glasgow en Escocia y Olimpique de Marsella en Francia le siguen los pasos. Tanto es así que el preparador vasco prioriza que pueda cuajar alguna de esas pretensiones sobre otros asuntos, pero el Almería ha sabido moverse rápido en el mercado viendo una oportunidad para hacerse con sus servicios.

Los hombres de Turki Al-Sheikh le han ofrecido a Iraola una oferta económica irresistible, que en cualquier caso mejoraría la que pudiera presentarle cualquier otro pretendiente español como el Celta de Vigo, donde también está sonando con fuerza estos días. Pero no solo es eso, sino que también ponen en sus manos un ambicioso proyecto deportivo con la certeza de que quieren llevarlo a corto plazo a competir en Europa, algo que el propio Iraola ha estado cerca de lograr al frente de un modesto como el Rayo los dos últimos cursos, después de ascenderlo a Primera División.

En ese contexto la UDA ya contaría con el 'sí' de Iraola. Pero es un sí condicionado a que no termine de cerrarse ningún canto de sirena de los aspirantes europeos que dudan si acometer su contratación. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que por eso Mohamed El Assy, CEO de la entidad, declaraba la semana pasada en medios árabes que se daban un plazo de diez días para poder anunciar al nuevo técnico. Creen que por Iraola merece la pena esperar ese tiempo.

En caso de que finalmente no pudiera concretarse la operación, avanzada hasta el punto de que todo estaría apalabrado a expensas del detalle extranjero, la UDA se vería obligada a activar el plan B, donde ya entran nombres como Rubén Albés (Albacete), Eder Sarabia (Andorra) o Vicente Moreno (Al-Shabab) y el propio García Pimienta, que estuvo en la terna pero optó por no esperar y renovar con Las Palmas, incluso puede que algún otro que a priori no entraba en las quinielas.

Pero la apuesta número 1 del Almería es Andoni Iraola, en quien ven al heredero de Unai Emery, el perfil de entrenador capaz de dar el salto de calidad que la nueva propiedad busca ofreciéndole un proyecto a largo plazo (el contrato sería mínimo por dos campañas pero seguramente con opción a una tercera). El exrayista, además, ha practicado un fútbol vistoso en el aspecto ofensivo, del agrado de Turki, sin descuidar la faceta defensiva (encajó 53 tantos teniendo en cuenta que en las últimas jornadas el equipo se dejó ir al tener los objetivos ya cumplidos), que es el factor que pretende mejorarse de cara al próximo curso para evitar agonías innecesarias.

Formado en la cantera del Athletic Club, se ha especulado también que podría recalar en San Mamés ante la irregular campaña de Ernesto Valverde, pero el Almería habría ganado esa mano adelantándose al resto de competidores nacionales. Tras salir de Lezama tomó las riendas del modesto Club Deportivo Mirandés en Segunda, donde ya empezó a demostrar sus dotes de técnico con clarividencia y un estilo de juego muy atractivo para el espectador. Ahora solo toca esperar y cruzar los dedos para que todos los factores resulten favorables. A lo largo de la semana la UDA tiene previsto anunciar a su nuevo entrenador y en este momento todas las miradas apuntan a Iraola.